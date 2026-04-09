Bölgenin en önemli tarihi değeri. Urartularda başladı, milattan öncesine tarihleniyor
09.04.2026 16:08
AA
Samsun Bafra'da Helenistik döneme tarihlenen Asarkale ve Kral Kaya Mezarları, bölgenin en önemli tarihi değerleri arasında.
Asarkale ve Kral Kaya Mezarları, Kızılırmak Vadisi'ne hakim noktada Asar mahallesindeki kayalıklar üzerinde bulunuyor. Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde görevli uzman Hasan Dikmen kaya mezarlarının Helenistik dönemde milattan önce 300 ila 120 yılları arasına tarihlendiğini ve bu mezarların Pontus Kralı VI. Mithridatis döneminde oluşturulduğunu anlattı. Dikmen, kaya mezarlarının Anadolu'da, Urartularla başlayan bir gelenek olduğuna işaret ederek Frigler başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde kaya mezarlarının görüldüğünü belirtti.
"ANTİK DÖNEMDEN BERİ YAĞMALANIYOR"
Kaya mezarlarının ön cephesindeki kare başlıklı dört sütuna dikkat çeken Dikmen, bu sütunların arkasında odalar bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:
“Bu odanın bitiminde yaklaşık 80 santimetrelik küçük bir kapıdan asıl mezar odasına geçilmektedir. Mezar odasında kralın veya yöneticinin tek başına ya da ailesiyle gömüldüğü bölümler mevcuttur. Ölüler taş sedirlere veya 'niş' dediğimiz duvarların içerisindeki oyuklara yerleştirilirdi. Günümüzde bu mezarların içerisinde herhangi bir kemik yapısına veya süs eşyasına rastlanmamaktadır. Bunun sebebi de bu mezarların antik dönemden itibaren yağmalanmış olmasıdır.”
Dikmen, VI. Mithridates döneminde inşa edilen kalelerin üst kısımlarında yöneticilerin, alt tarafta ise halkın yaşadığı yerlerin bulunduğunu anlatarak, Asarkale ve Kral Kaya Mezarları'nı Kurtuluş Savaşı döneminde Rum çetelerinin sığınak olarak kullandığını aktardı.
"HEDEFİMİZ BÜTÜNCÜL BİR ŞEKİLDE TURİZME KAZANDIRMAKTIR"
Dikmen, 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Asarkale ve Kral Kaya Mezarları'nda kazı çalışması başlatıldığını hatırlatarak, kazıların Samsun Müze Müdürlüğü başkanlığında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel sorumluluğunda yürütüldüğünü söyledi.
Dikmen, "Kazı çalışmasıyla öncelikle alanın bitki temizliği yapıldı, ulaşım yolları düzeltildi. Kalenin yüzde 20-30'luk bölümü ortaya çıkarıldı. Hedefimiz, en kısa sürede kazı ve restorasyon çalışmalarını bitirerek Asarkale ve Kral Kaya Mezarları'nı bütüncül şekilde turizme kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.