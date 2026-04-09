Bölgenin en önemli tarihi değeri. Urartularda başladı, milattan öncesine tarihleniyor

Kaya mezarlarının ön cephesindeki kare başlıklı dört sütuna dikkat çeken Dikmen, bu sütunların arkasında odalar bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Bu odanın bitiminde yaklaşık 80 santimetrelik küçük bir kapıdan asıl mezar odasına geçilmektedir. Mezar odasında kralın veya yöneticinin tek başına ya da ailesiyle gömüldüğü bölümler mevcuttur. Ölüler taş sedirlere veya 'niş' dediğimiz duvarların içerisindeki oyuklara yerleştirilirdi. Günümüzde bu mezarların içerisinde herhangi bir kemik yapısına veya süs eşyasına rastlanmamaktadır. Bunun sebebi de bu mezarların antik dönemden itibaren yağmalanmış olmasıdır.”