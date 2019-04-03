Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan'ın Mesut Özil hayranlığı
Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan hayranı olduğu Mesut Özil'in maçını tribünden takip etti. Maç sonu buluşan Rukh Khan ve Özil'e nişanlısı Amine Gülşe de eşlik etti. Fotoğrafların ve mesajların sosyal medyadan da yayınlandığı buluşmada Özil, Bollywood yıldızına forma hediye etti.
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Premier Lig 31. haftasında Arsenal ile Newcastle, United Emirates'te karşı karşıya geldi. Özil'in de ter döktüğü Arsenal'ın 2-0 kazandığı maçı tribünden nişanlısı Amine Gülşe ve Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan da takip etti.
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Gülşe maç anında cep telefonundan Mesut Özil'in fotoğraflarını çekti. Daha sonra da Özil'i kalp içine aldığı kareyi sosyal medya hesabına yükledi.
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Maç bitiminde ise Özil ve Gülşe, özel misafirleri olan Hintli oyuncu Shahrukh Khan ile bir araya geldi.
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Ünlü aktörün, yalnızca hayranı olduğu Özil'i izlemek için İngiltere'de olduğu bildirildi.
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10 numaralı imzalı formasını Shahrukh Khan'a hediye eden Özil, Bollywood yıldızıyla çekildiği kareyi "Sizleri özel misafirim olarak görmek büyük bir onurdu" notuyla yayınladı.
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Instagram'da yaklaşık 17 milyon takpçisi bulunan Shah Rukh Khan'da Özil ile olan karesini sosyal medya sayfasına taşıdı.