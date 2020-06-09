Bollywood yıldızlarına tepki

Hindistan'da ten rengini açmak için piyasaya sürülen kozmetik ürünlerini reklamını yapan Bollywood yıldızları, ABD'den başlayıp tüm dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolara destek verince eleştiri oklarının hedefi oldu.

09.06.2020 - 07:21

Bollywood yıldızlarına tepki - 1
Bollywood yıldızı Priyanka Chopra başta olmak üzere birçok isim ABD'de beyaz polisin silahsız siyahi George Floyd'u ensesine çöküp boğarak öldürmesine yönelik protestoların sosyal medya cephesinde rol aldı.


Bollywood yıldızlarına tepki - 2
Chopra, Instagram'da yaptığı paylaşımda "ABD ve dünyada ırk savaşını sona erdirin. Nerede, ne şartlar altında yaşıyorsanız yaşayın, Kimse bir başkasının ellerinde ten rengi yüzünden öldürülmeyi hak etmiyor" dedi.


Bollywood yıldızlarına tepki - 3
Sosyal medya kullanıcıları da derhal kendisine geçmişte cildi beyazlatan ve parlatan bir kremin tanıtımını yaptığını ve 2008 tarihli 'Fashion' isimli Hint filminde siyah erkekle sevişmekten utanan bir kadını canlandırdığını hatırlattı.


Bollywood yıldızlarına tepki - 4
Chopra'nın paylaşımına gelen tepki yorumlarından birinde "Siyahların hayatları için konuştuğunuz için teşekkür. Ama aynı zamanda siyah-karşıtlığını teşvik eden cilt beyazlaştırıcı kremi desteklemeyi de bırakmalısınız herhalde" denildi.


Bollywood yıldızlarına tepki - 5
Bollywood kadar Hollywood'da da tanınan eski Kainat Güzeli, son dönem röportajlarında, gençken böyle bir ürünü tanıtmaktan pişmanlık duyduğunu ve esmer teninden gurur duyduğunu söylemişti.

Bollywood yıldızlarına tepki - 6
Diğer Bollywood yıldızları Sonam Kapoor Ahuja, Deepika Padukone ve Disha Patani de hem cilt beyazlaştırıcı ürünlerin reklamında yer alıp hem de ırkçılık karşıtı paylaşım yaptıkları için eleştiri oklarının hedefi oldu.

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