Bond Kızı olan Sophie Turner'a Taylor Swift eleştirisi
Jonas Brothers Grubu'nun konserinde elinde pasta ile sahneye çıkarak sürpriz yapan Sophie Turner, eşi Joe Jonas için düzenlediği Bond temalı doğum günü kutlamasında Taylor Swift'in 2016 Oscar'ının after partisinde giydiği elbisenin aynısını tercih ettiği için eleştirildi.
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Jonas Brothers Grubu'nun Washington DC’de verdiği konserde elinde pastayla sahneye çıkarak eşi Joe Jonas’a sürpriz yapan Sophie Turner, doğum günü kutlamalarına ara vermedi. Game of Thrones'un (Taht Oyunları) Sansa'sı, eşinin 30. doğum günü için James Bond temalı doğum günü partisi düzenledi.
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Jones, yeni yaşını New York'taki Cipriani Club'de yakın dostlarıyla birlikte kutlayarak doyasıya eğlendi.
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Joe Jonas, eşi Sophie Tuner ile kardeşi Nic Jonas'ın eşi Priyanka Chopra, Bond temalı partinin konseptiyle uyumlu kıyafetleriyle göz kamaştırdı.
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Instagram hesabından Sophie Turner'a teşekkür eden ve partinin fotoğraflarını paylaşan Joe Jonas beyaz smokini içerisinde James Bond imajına büründü.
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Nick Jonas da Bond filmlerinden fırlamış gibi duran bir smokinle partiye katılırken eşi Priyanka Chopra, tüylü mini elbisesiyle dikkat çekti.
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Sophie Turner, Alexandre Vauthier Haute Couture koleksiyonundan lacivert bir elbise tercih etti. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun bu tercih dikkatli sosyal medya kullanıcıların gözünden kaçmadı.
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Turner, Taylor Swift'in 2016 Oscar'ının partisinde giydiği kıyafetin aynısını giydiği için eleştirilerin hedefi oldu.