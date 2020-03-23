'Bond Kızı' Olga Kurylenko: İyi hissetmeye başladım
James Bond filmi Quantum of Solace’tan ajan rolünde yer alan oyuncu Olga Kurylenko, corona virüsü atlattığını ve tamamen iyileşmeye başladığını duyurdu.
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23.03.2020 - 11:54
Geçtiğimiz hafta corona virüse yakalandığını açıklayan oyuncu Olga Kurylenko, sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.
Kurylenko, dört yaşındaki oğlu Alexander Max Horatio ile birlikte evirde şömine başında çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.
40 yaşındaki oyuncu corona virüsün neden olduğu Covid 19 hastalığının semptomlarından tamamen kurtulduğunu hayranlarına müjdeledi.
Kurylenko, "Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım" dedi.
Rol aldığı James Bond serisinden Quantum of Solace ile kariyerinde yükselişe geçen Kurylenko hala sabahları biraz öksürdüğünü ancak iyileştiğini ve gayet iyi hissettiğini belirtti.
BOND FİLMİNDEN KARELER
Kurylenko'nun 2008 yılında çekilen James Bond filmi Quantum of Solace’tan filminden yansıyan bazı fotoğrafları...
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