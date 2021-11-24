Boris Johnson alay konusu oldu

Haberler 24.11.2021 - 08:23
İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu kez iş dünyası liderleriyle yaptığı bu konuşmayla gündemde. Johnson konuşması esnasında notlarındaki yerini kaybetti ve duraklamak zorunda kaldı. Kalabalıktan bunun için özür dileyen Johnson, Peppa Pig World isimli çizgi film karakterini övdü. O karaker temalı eğlence parkına da atıfta bulundu.
Johnson, "Tony, Dün hepimizin gitmek zorunda olduğumuz Peppa Pig World'a gittim. Ne bulacağımı pek bilmiyordum ama bayıldım. Peppa Pig World tam benlik bir yer. Sokakları çok güvenli, okulları disiplinli, toplu ulaşıma ağırlık verilmiş. Baba domuz konusunda biraz sterotip gördüm ama. Oraya gitme nedenimse İngiliz yaratıcılığını gücüydü" dedi.
Johnson, yeşil ekonomi için 10 maddelik planını İncil’deki 10 emirle kıyasladı. Johnson'ın kendisini Hazreti Musa ile kıyaslaması da alay konusu oldu.
Johnson’ın yazar ve eski politikacı olan babası Stanley Johnson’ın (81) iki kadına tacizde bulunduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz aylarda corona virüse yakalandıktan sonra kilo kaybı yaşayan, yemek alışkanlığını değiştirdiğini belirterek, en sağlıklı yiyeceğin kebap olduğunu ifade eden Johnson'a Adana'dan davet gelmiş kebap ustaları kendisini Adana'ya davet etmişti.