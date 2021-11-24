Boris Johnson alay konusu oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu kez iş dünyası liderleriyle yaptığı bu konuşmayla gündemde. Johnson konuşması esnasında notlarındaki yerini kaybetti ve duraklamak zorunda kaldı. Kalabalıktan bunun için özür dileyen Johnson, Peppa Pig World isimli çizgi film karakterini övdü. O karaker temalı eğlence parkına da atıfta bulundu.





