Boris Johnson alay konusu oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın iş dünyası liderlerine yaptığı konuşma ülkede gündem oldu. Konuşmasında Peppa Pig World isimli çizgi film karakterini övmesi ve kendisini Hazreti Musa ile kıyaslaması da alay konusu oldu. Johnson dinleyenleri şaşırtan konuşması esnasında notlarındaki yerini de kaybetti, duraklamak zorunda kaldı.

Haberler 24.11.2021 - 08:23

Boris Johnson alay konusu oldu - 1

İngiltere Başbakanı bu kez iş dünyası liderleriyle yaptığı bu konuşmayla gündemde. Johnson konuşması esnasında notlarındaki yerini kaybetti ve duraklamak zorunda kaldı. Kalabalıktan bunun için özür dileyen Johnson, Peppa Pig World isimli çizgi film karakterini övdü. O karaker temalı eğlence parkına da atıfta bulundu.


Boris Johnson alay konusu oldu - 2

Johnson, "Tony, Dün hepimizin gitmek zorunda olduğumuz Peppa Pig World'a gittim. Ne bulacağımı pek bilmiyordum ama bayıldım. Peppa Pig World tam benlik bir yer. Sokakları çok güvenli, okulları disiplinli, toplu ulaşıma ağırlık verilmiş. Baba domuz konusunda biraz sterotip gördüm ama. Oraya gitme nedenimse İngiliz yaratıcılığını gücüydü" dedi.


Boris Johnson alay konusu oldu - 3

Johnson, yeşil ekonomi için 10 maddelik planını İncil’deki 10 emirle kıyasladı. Johnson'ın kendisini Hazreti Musa ile kıyaslaması da alay konusu oldu.


Boris Johnson alay konusu oldu - 4

Johnson’ın yazar ve eski politikacı olan babası Stanley Johnson’ın (81) iki kadına tacizde bulunduğu iddia edildi.


Boris Johnson alay konusu oldu - 5

Geçtiğimiz aylarda corona virüse yakalandıktan sonra kilo kaybı yaşayan, yemek alışkanlığını değiştirdiğini belirterek, en sağlıklı yiyeceğin kebap olduğunu ifade eden Johnson'a Adana'dan davet gelmiş kebap ustaları kendisini Adana'ya davet etmişti.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER