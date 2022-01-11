Boris Johnson yine corona virüs partisiyle gündemde

Reynolds'ın ülkede sıkı corona virüs kısıtlamalarının sürdüğü ve sosyal temasın son derece sınırlı olduğu Mayıs 2020'de, e-posta gönderdiği 100 kadar kişiyi Başbakanlık Konutu'nda içkili bir etkinliğe davet ettiği ortaya çıktı. BBC'ye konuşan iki görgü tanığı, Başbakan Johnson ve eşi Carrie Symonds'ın da, 20 Mayıs 2020'de konutun bahçesindeki etkinliğe katıldığını söyledi.