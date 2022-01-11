Boris Johnson yine corona virüs partisiyle gündemde

Haberler 11.01.2022 - 14:23
Resmi konutunda corona virüs kısıtlamalarına aykırı şekilde partiler organize ettiği ya da bu partileri önlemediği gerekçesiyle eleştirilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir suçlamayla karşı karşıya. Johnson'ın eleştirilerin hedefi haline gelmesinin nedeni ise özel kalem müdürü Martin Reynolds'ın, dijital yazışmaları.
Reynolds'ın ülkede sıkı corona virüs kısıtlamalarının sürdüğü ve sosyal temasın son derece sınırlı olduğu Mayıs 2020'de, e-posta gönderdiği 100 kadar kişiyi Başbakanlık Konutu'nda içkili bir etkinliğe davet ettiği ortaya çıktı. BBC'ye konuşan iki görgü tanığı, Başbakan Johnson ve eşi Carrie Symonds'ın da, 20 Mayıs 2020'de konutun bahçesindeki etkinliğe katıldığını söyledi.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada corona virüs kısıtlamalarının ihlal edilip edilmediğiyle ilgili bağımsız soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Londra Emniyet Müdürlüğü ise corona virüs kurallarının ihlal edildiğine yönelik iddialara yönelik kapsamlı haberlerle ilgili olarak, hükümetle temas halinde olduğunu açıkladı.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner, Başbakan Johnson'ı, toplumun diğer kesimleri için koyduğu kurallara uymamakla suçladı. İşçi Partisi, etkinliğe katıldığının ortaya çıkması halinde, Johnson'ın çok ciddi soruları yanıtlaması gerektiğini söyledi.
Liberal Demokrat Parti ise polise, iddiaları soruşturma çağrısı yaptı.
BORIS JOHNSON NEDEN ELEŞTİRİLİYOR
Boris Johnson daha önce de kısıtlamaların olduğu dönemlerde corona virüs partisi vermekle suçlanmıştı. Birçoğu kanıtlanmasa da Johnson'ın mayıs ayı ortasında başbanlık konutunun bahçesinde eşi ve 17 personeliyle birlikte eğlenirken çekilen fotoğrafları, "İngiliz kamuoyunun yüzüne atılan bir tokat" olarak tanımlanmıştı.