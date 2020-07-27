Boris Johnson'dan obeziteyle mücadeleye destek: Az yemek, yürüyüş ve egzersiz

Corona virüse yakalanıp iyileşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halkın bu yaz kilo vermesi gerektiğini vurgulayarak, Az yemek, yürümek ve egzersiz önerisinde bulundu.

27.07.2020 - 09:30

Boris Johnson'dan obeziteyle mücadeleye destek: Az yemek, yürüyüş ve egzersiz - 1
Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi yılın ilerleyen dönemlerindeki olası bir ikinci Covid-19 dalgasına hazırlanırken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halkın bu yaz kilo vermesi gerektiğini savundu.


Boris Johnson'dan obeziteyle mücadeleye destek: Az yemek, yürüyüş ve egzersiz - 2
Johnson, "Kilo vermek, açıkçası, kendi risklerinizi azaltmanın yollarından biri" ifadelerini kullandı.


Boris Johnson'dan obeziteyle mücadeleye destek: Az yemek, yürüyüş ve egzersiz - 3
Johnson, corona virüs nedeniyle yoğun bakıma girdikten sonra kendisinin de kilo verdiğini söyledi.


Boris Johnson'dan obeziteyle mücadeleye destek: Az yemek, yürüyüş ve egzersiz - 4
Başbakan Johnson, diğer insanları da kilo vermeye teşvik ederken şu ifadeleri kullandı: "Yol katediyorum, öncelikle daha az yedim ama aynı zamanda çok fazla egzersiz de yaptım"


Boris Johnson'dan obeziteyle mücadeleye destek: Az yemek, yürüyüş ve egzersiz - 5
Bakanların Birleşik Krallık'ın (BK) obezite sorununu kontrol altına alma planlarını yakın gelecekte açıklaması bekleniyor.


Boris Johnson'dan obeziteyle mücadeleye destek: Az yemek, yürüyüş ve egzersiz - 6
Bildirilenlere göre, görüşülen öneriler arasında akşam 9'dan önce abur cubur reklamlarına yönelik bir yayın yasağı da bulunuyor.

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