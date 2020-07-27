Boris Johnson'dan obeziteyle mücadeleye destek: Az yemek, yürüyüş ve egzersiz
Corona virüse yakalanıp iyileşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halkın bu yaz kilo vermesi gerektiğini vurgulayarak, Az yemek, yürümek ve egzersiz önerisinde bulundu.
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27.07.2020 - 09:30
Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi yılın ilerleyen dönemlerindeki olası bir ikinci Covid-19 dalgasına hazırlanırken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halkın bu yaz kilo vermesi gerektiğini savundu.
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