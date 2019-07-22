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Boris Johnson'dan sevgilisine barışma hediyesi (10 milyon TL)

İngiltere'de Başbakanlık görevini alması beklenen Boris Johnson, barışma hediyesi olarak sevgilisi Carrie Symonds’a Londra’da 1.3 milyon sterlin (Yaklaşık 10 milyon TL) değerinde bir ev aldı.

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    İngiltere’de önümüzdeki çarşamba günü belli olması beklenen Başbakanlığın en favori ismi, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson (55) ve sevgilisi Carrie Symonds (31) bir süre sonra yeniden barıştı.


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    Johnson, sevgilisine barışma hediyesi olarak Londra’da 1.3 milyon sterlin (Yaklaşık 10 milyon TL) değerinde ev alarak hediye etti.


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    Johnson ve sevgilisinin yeni evlerini haber yapan İngiliz gazeteleri, Victoria dönemine ait ve oldukça pahalı 3 katlı eve yeni mobilyaların da şimdiden yerleştirilmeye başlandığını yazdı.


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    Geçtiğimiz ay çift, yüksek sesli kavga iddialarıyla İngiltere'de haber olmuş hatta gürültü üzerine komşuların şikayetçi oldukları öne sürülmüştü.
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