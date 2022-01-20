Boris Johnson'ın altı haftalık bebeği Covid'e yakalandı

KRALİÇE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

İngiliz Hükümeti, hükümet merkezinde partilerin düzenlendiğine ilişkin haberlerin yayınlanması üzerine Kraliçe II. Elizabeth'ten özür dilemek zorunda kalmıştı. Basında çıkan haberlere göre nisanda hayatını kaybeden Prens Philip'in defin töreninden bir gün önce, yas döneminde iki veda partisi düzenlendi.

Johnson, geçen çarşamba, Mayıs 2020'de hükümet merkezinde bir bahçe partisine katıldığını kabul etmiş ve özür dilemişti. O dönemde ülke genelinde, ikiden fazla kişinin açık havada buluşmasının yasaklandığı sıkı kısıtlamalar uygulanıyordu.

Bu arada Johson'ın partisine mensup altı milletvekili de Başbakan’ın istifasını talep etti.