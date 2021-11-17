Boris Johnson’ın babasına taciz suçlaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yazar ve eski politikacı olan babası Stanley Johnson’ın (81) iki kadına tacizde bulunduğu iddia edildi.

Haberler 17.11.2021 - 10:59

Boris Johnson’ın babasına taciz suçlaması - 1

Kadın ve eşitlik komitesine başkanlık eden Muhafazakâr Parti Milletvekili Caroline Nokes; 2003’te milletvekili adayı olduğu sırada şuanki Başbakanı Boris Johnso'ın babasını Stanley Johnson’ın kalçasına tokat attığını söyledi.

Boris Johnson’ın babasına taciz suçlaması - 2

Nokes, parlamentodaki barda diğer milletvekilleriyle oldukları sırada Stanley Johnson’ın kalçasına sert bir tokat atarak “Çok güzel bir koltuğun var” dediğini öne sürdü.

Boris Johnson’ın babasına taciz suçlaması - 3

Bu iddianın ardından İngiliz New Statesman dergisinin muhabiri Ailbhe Rea da Twitter’da benzer bir itirafta bulundu.

Boris Johnson’ın babasına taciz suçlaması - 4

Rea “Stanley Johnson, 2019’da Muhafazakârlar konferansındaki bir partide de beni eliyle taciz etti. Caroline Nokes’a, katlanmamamız gereken bir sorunu dile getirdiği için minnettarım” açıklamasında bulundu.

Boris Johnson’ın babasına taciz suçlaması - 5

Bu suçlamaların ardından Stanley Johnson, Caroline Nokes’u hiç hatırlamadığını söylerken, İçişleri Bakanı Damian Hinds ise iddialar hakkında soruşturma açılabileceğini belirtti.

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