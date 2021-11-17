Boris Johnson’ın babasına taciz suçlaması

Haberler 17.11.2021 - 10:59
Kadın ve eşitlik komitesine başkanlık eden Muhafazakâr Parti Milletvekili Caroline Nokes; 2003’te milletvekili adayı olduğu sırada şuanki İngiltere Başbakanı Boris Johnso'ın babasını Stanley Johnson’ın kalçasına tokat attığını söyledi.
Nokes, parlamentodaki barda diğer milletvekilleriyle oldukları sırada Stanley Johnson’ın kalçasına sert bir tokat atarak “Çok güzel bir koltuğun var” dediğini öne sürdü.
Bu iddianın ardından İngiliz New Statesman dergisinin muhabiri Ailbhe Rea da Twitter’da benzer bir itirafta bulundu.
Rea “Stanley Johnson, 2019’da Muhafazakârlar konferansındaki bir partide de beni eliyle taciz etti. Caroline Nokes’a, katlanmamamız gereken bir sorunu dile getirdiği için minnettarım” açıklamasında bulundu.
Bu suçlamaların ardından Stanley Johnson, Caroline Nokes’u hiç hatırlamadığını söylerken, İçişleri Bakanı Damian Hinds ise iddialar hakkında soruşturma açılabileceğini belirtti.