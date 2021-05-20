Boris Johnson'ın başı evine yaptırdığı dekorasyonla dertte

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tartışmalı tatilinin ardından evine yaptırdığı 58 bin sterlin (Yaklaşık 700 bin TL) tutarındaki dekorasyon nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

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20.05.2021 - 07:01

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds ile çıktığı Karayipler tatilinin ardından evine yaptırdığı altın kaplama dekorasyon ülkede tartışmalara neden oldu.







Sputnik Türkiye'nin The Mirror'dan aktardığına göre; Tatilin ve altın kaplama dekorasyonunun ödemesini kimin yaptığı tartışılırken, çiftin evindeki kaplamanın dökülmeye başladığı bilgisi de yer aldı.







Kaplamada dökülmelerin baş göstermesi üzerine iç mimar Lulu Lytle'ın Başbakan'ın evine gittiği haberleri İngiliz medyasında geniş yer buldu.







Dekorda bir rulo başına neredeyse 840 sterlin ödendiği aktarıldı. Dekorasyonun tamamı için ödenen ücret ise 58 bin sterlin (Yaklaşık 700 bin TL).





Ödeme tartışmaları devam ederken, iktidarda bulunan Johnson'ın partisinin konunun üzerini kapatmaya çalıştığı öne sürüldü. Başbakan'ın nişanlısı ile çıktığı Karayipler tatili ve altın kaplama dekorasyon ile ilgili soruşturma açıldığı da vurgulandı.