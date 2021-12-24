Boris Johnson'ın eski sevgilisi: Başbakan'ın eşi bir satanist

Sputnik'in haberine göre Arcuri, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilerden biri durup dururken bana yazdı ve 'Jen, bana Carrie'nin resmini gönderip onun bir Satanist olduğunu söyleyen sen değil miydin?' diye sordu. Ben de dedim ki, 'Biliyorsun, onun hakkında özel olarak yorum yapmayacağım ama seni bu kadının da ötesini keşfetmeye ve satanizmin aslında hükümette şaşırtıcı bir şekilde nasıl pek çok yolda kullanıldığına bakmaya teşvik ediyorum' dedim."