Boris Johnson'ın eski sevgilisi: Başbakan'ın eşi bir satanist

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski sevgilisi Jennifer Arcuri, Johnson'ın eşi Carrie'nin satanist olduğunu iddia etti. Arcuri'nin sosyal medya paylaşımlarında corona virüs aşılarına dair çeşitli komplo teorileri de bulunuyor.

Haberler 24.12.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 09:39

Boris Johnson'ın eski sevgilisi: Başbakan'ın eşi bir satanist - 1

İş kadını ve 'ın eski sevgilisi olduğu belirtilen Jennifer Arcuri'den sıra dışı bir iddia ortaya atıldı. Amerikalı girişimci Arcuri, Telegram üzerinden yaptığı canşı yayında, İngiltere hükümetine dair bazı komplo teorilerini dile getirdi.

Boris Johnson'ın eski sevgilisi: Başbakan'ın eşi bir satanist - 2

Sputnik'in haberine göre Arcuri, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilerden biri durup dururken bana yazdı ve 'Jen, bana Carrie'nin resmini gönderip onun bir Satanist olduğunu söyleyen sen değil miydin?' diye sordu. Ben de dedim ki, 'Biliyorsun, onun hakkında özel olarak yorum yapmayacağım ama seni bu kadının da ötesini keşfetmeye ve satanizmin aslında hükümette şaşırtıcı bir şekilde nasıl pek çok yolda kullanıldığına bakmaya teşvik ediyorum' dedim."

Boris Johnson'ın eski sevgilisi: Başbakan'ın eşi bir satanist - 3

Johnson'ın eski sevgilisinin sıra dışı iddialarının hedefinde yalnızca Carrie Johnson bulunmuyor. Geçtiğimiz ay eski GB Haber sunucusu Andrew Neil, çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein ile ilişkili olduğu yönünde iddialar ortaya atan Arcuri'yi dava etmekle tehdit etmişti. Arcuri'ye Twitter üzerinden tepki gösteren Neil, söz konusu iddialar nedeniyle Arcuri aleyhine yasal işlem başlatabilmek için adresini sormuştu.

Boris Johnson'ın eski sevgilisi: Başbakan'ın eşi bir satanist - 4

Öte yandan Arcuri, Twitter hesabı üzerinden aşı karşıtı bazı kampanyaların etkisinde kaldığını gösteren çok sayıda aşı karşıtı komplo teorisini de dile getiriyor.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER