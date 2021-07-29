Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi

"SAÇIMI TARIYORUM" DEMİŞTİ

Johnson, sık sık dağınık saçlarıyla İngiliz basınında alay konusu oluyor. Daha önce, saçlarının neden dağınık göründüğünü soran bir muhabire Johnson, "Saçımla ilgili bir şey bu ama size net şekilde söyleyeyim, saçımı tarıyorum" demişti.