Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi

ntv.com.tr 29.07.2021 - 07:42 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 07:43
Kraliyet üyeleri, işler iyiye gitmese bile her durumda sakin ve ağırbaşlı duruşlarıyla biliniyor. İşte Prens Charles, bu yeteneğini bir kez daha kanıtladı.
Prens Charles, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel birlikte Staffordshire’daki Ulusal Hatıra Arboretumu’nda UK Police Memorial adlı yardım kuruluşunun düzenlediği anma etkinliğine katıldı.
Hayatını kaybeden polislerin anıldığı etkinlikte, katılan herkes ağırbaşlı bir saygı duruşu gösterirken Başbakan Johnson’ın şemsiyesiyle yaşadığı zorluk, İçişleri Bakanı ve Prens açısından kısa bir süreliğine eğlence malzemesi oldu.
Yağmurlu havada gerçekleşen etkinlikte, ön sırada oturan Johnson’ın şemsiyesi, rüzgarın etkisiyle ters döndü. Başbakan, şemsiyesini düzeltmek için bir süre mücadele etti.
Bu esnada Prens Charles’ın şemsiyesi rüzgardan etkilenmezken, Prens, ağırbaşlı bir gülümseme oturttu, Johnson'a herhangi bir yardımda bulunmadı.
Sonunda Johnson şemsiyesini düzeltmeyi başarınca, anma töreni kaldığı yerden devam etti.
"SAÇIMI TARIYORUM" DEMİŞTİ
Johnson, sık sık dağınık saçlarıyla İngiliz basınında alay konusu oluyor. Daha önce, saçlarının neden dağınık göründüğünü soran bir muhabire Johnson, "Saçımla ilgili bir şey bu ama size net şekilde söyleyeyim, saçımı tarıyorum" demişti.
"Ofisimde tarağım var" diyen Başbakan, saçıyla ilgili elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını da vurgulamıştı.