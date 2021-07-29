Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hayatını kaybeden polisler için düzenlenen anma etkinliğinin kasvetli havasını şemsiyesiyle yaşadığı mücadele sayesinde dağıttı. Johnson, ters dönen şemsiyesini düzeltmeye çalışırken, Prens Charles, tam bir 'saraylı' duruşu sergileyerek ağırbaşlılığını korudu.

ntv.com.tr 29.07.2021 - 07:42 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 07:43

Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi - 1

Kraliyet üyeleri, işler iyiye gitmese bile her durumda sakin ve ağırbaşlı duruşlarıyla biliniyor. İşte Prens Charles, bu yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Prens Charles, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel birlikte Staffordshire’daki Ulusal Hatıra Arboretumu’nda UK Police Memorial adlı yardım kuruluşunun düzenlediği anma etkinliğine katıldı.

Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi - 2

Hayatını kaybeden polislerin anıldığı etkinlikte, katılan herkes ağırbaşlı bir saygı duruşu gösterirken Başbakan Johnson’ın şemsiyesiyle yaşadığı zorluk, İçişleri Bakanı ve Prens açısından kısa bir süreliğine eğlence malzemesi oldu.

Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi - 3

Yağmurlu havada gerçekleşen etkinlikte, ön sırada oturan Johnson’ın şemsiyesi, rüzgarın etkisiyle ters döndü. Başbakan, şemsiyesini düzeltmek için bir süre mücadele etti.

Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi - 4

Bu esnada Prens Charles’ın şemsiyesi rüzgardan etkilenmezken, Prens, ağırbaşlı bir gülümseme oturttu, Johnson'a herhangi bir yardımda bulunmadı.

Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi - 5

Sonunda Johnson şemsiyesini düzeltmeyi başarınca, anma töreni kaldığı yerden devam etti.

Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi - 6

"SAÇIMI TARIYORUM" DEMİŞTİ

Johnson, sık sık dağınık saçlarıyla İngiliz basınında alay konusu oluyor. Daha önce, saçlarının neden dağınık göründüğünü soran bir muhabire Johnson, "Saçımla ilgili bir şey bu ama size net şekilde söyleyeyim, saçımı tarıyorum" demişti.

Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi - 7

"Ofisimde tarağım var" diyen Başbakan, saçıyla ilgili elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını da vurgulamıştı.

Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi - 8
Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi - 9

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