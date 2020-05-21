Boris Johnson için karar günü (Yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiye ticari ayrıcalık soruşturması)

ntv.com.tr 21.05.2020 - 10:40 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 10:44
Bugün, İngiltere Başbakanı Boris Johnson için kader günü. Johnson’ın yasak aşk yaşadığı öne sürülen kişiye Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde makamını kullanarak ticari ayrıcalık tanıdığı iddiasıyla hakkında ceza soruşturması açılıp açılmamasına bugün karar verilecek.
Mirror gazetesinin haberine göre, Amerikalı iş kadını Jennifer Arcuri, üç resmi ticari heyete Johnson’a katılmış, ikili yakın arkadaş olduktan sonra Arcuri’nin şirketleri 126 bin sterlin kamu parası almıştı.
35 yaşındaki Arcuri ile 55 yaşındaki Johnson’ın 2012’deki tanışmalarından kısa süre sonra ilişkiye başladıkları da iddia edilmişti.
Sekiz aydır Johnson'a yönelik iddiaların “değerlendirmesini” yapan Bağımsız Emniyet Müdürlüğü, bugün ceza soruşturması başlatılıp başlatılamayacağını açıklayacak.
KARISINDAN BOŞANDI
Arcuri ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilen Johnson, o dönem altı çocuğunun annesi avukat Marina Wheeler ile evliydi. Çift aynı dönemde boşandı. Johnson şimdi 32 yaşındaki Carrie Symonds ile nişanlı. Symonds 29 Nisan’da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, oğullarına Wilfred adını verdi.
ALDATMA İDDİALARINI REDDETTİ
Johnson, Arcuri ile ilişkisi olduğu iddialarını defalarca reddetti. Arcuri de “Meşru bir iş kadını olarak o ticari gezilere katılma hakkım vardı ve bu iddialar tamamen yanlış” diye konuştu.
Johnson ayrıca Londra Meclisi'nin gözetim komitesi tarafından standart bir soruşturmayla karşı karşıya.