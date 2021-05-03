Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi

ntv.com.tr 03.05.2021 - 08:29 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 08:35
Borsa ticaret platformu Stake, kimin en yüksek piyasa değerine sahip olduğunu vurgulamak için dünyanın en popüler şarkıcılarının markaları için sanal hisse senedi fiyatları yarattı.
Bu rakamlar, müziklerinin dinlenme verileri, kazanılan ödüller, Billboard Hot 100 listesi girişleri, marka anlaşmaları ve sosyal medya takipçi sayıları dahil olmak üzere bir dizi farklı analiz metriği kullanılarak bulundu.
Stake, bir hisse senedi fiyat algoritması kullanarak her sanatçının markası için teorik bir hisse senedi fiyatı belirledi. İşte buna göre borsa değeri en yüksek sanatçılar...
20. Harry Styles
28.99 dolar
19. J Cole
29.02 dolar
18. Dua Lipa
41.72 dolar
17. Adele
41.84 dolar
16. Bruno Mars
48.60 dolar
15. Cardi B
58.90 dolar
14. Kendrick Lamar
75.93 dolar
13. Katy Perry
76.93 dolar
12. Billie Eilish
77.99 dolar
11. Travis Scott
86.25 dolar
10. Post Malone
93.69 dolar
9. The Weeknd
111.52 dolar
8. Kanye West
113.03 dolar
7. Ed Sheeran
118.65 dolar
6. Beyonce
131.51 dolar
5. Eminem
145.49 dolar
4. Ariana Grande
154.82 dolar
3. Justin Bieber
169.01 dolar
2. Taylor Swift
170.59 dolar
1. Drake
226.62 dolar