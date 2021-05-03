Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi

Bir borsa ticaret platformu, bir dizi farklı analiz metriği kullanarak, dünyanın en popüler şarkıcılarının markaları için sanal hisse senedi fiyatları oluşturdu. İşte bu analize göre borsa değeri en yüksek sanatçılar...

ntv.com.tr 03.05.2021 - 08:29 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 08:35

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 1

Borsa ticaret platformu Stake, kimin en yüksek piyasa değerine sahip olduğunu vurgulamak için dünyanın en popüler şarkıcılarının markaları için sanal hisse senedi fiyatları yarattı.

Bu rakamlar, müziklerinin dinlenme verileri, kazanılan ödüller, Billboard Hot 100 listesi girişleri, marka anlaşmaları ve sosyal medya takipçi sayıları dahil olmak üzere bir dizi farklı analiz metriği kullanılarak bulundu.

Stake, bir hisse senedi fiyat algoritması kullanarak her sanatçının markası için teorik bir hisse senedi fiyatı belirledi. İşte buna göre borsa değeri en yüksek sanatçılar...

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 2

20. Harry Styles

28.99 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 3

19. J Cole

29.02 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 4

18. Dua Lipa

41.72 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 5

17. Adele

41.84 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 6

16. Bruno Mars

48.60 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 7

15. Cardi B

58.90 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 8

14. Kendrick Lamar

75.93 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 9

13. Katy Perry

76.93 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 10

12. Billie Eilish

77.99 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 11

11. Travis Scott

86.25 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 12

10. Post Malone

93.69 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 13

9. The Weeknd

111.52 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 14

8. Kanye West

113.03 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 15

7. Ed Sheeran

118.65 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 16

6. Beyonce

131.51 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 17

5. Eminem

145.49 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 18

4. Ariana Grande

154.82 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 19

3. Justin Bieber

169.01 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 20

2. Taylor Swift

170.59 dolar

Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi - 21

1. Drake

226.62 dolar

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