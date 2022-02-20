Boşanacakları söylenen İsveç Prensesi Victoria ile Prens Daniel'den açıklama

İsveç veraset yasasına göre evlenecek olan prens ya da prensesin evleneceği kişinin kraliyet soyundan olması ya da soylu olması gerekiyor. Aksi takdirde kralın izni gerekiyor. İzin olmazsa prens ya da prenses veraset hakkını kaybediyor.

Victoria ve Daniel Westling'in 2010 yazında evlenmelerine onay verildi. Düğün tarihi olarak Prenses Victoria'nın anne ve babasının evlilik yıldönümleri olan 19 Haziran 2010 seçildi.