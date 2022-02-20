Boşanacakları söylenen İsveç Prensesi Victoria ile Prens Daniel'den açıklama

Haberler 20.02.2022 - 15:31
İsveç Prensesi Victoria ile eşi Prens Daniel, boşanacakları söylentileri üzerine bir açıklama yaptı. Bugüne dek nadiren açıklama yaptığı görülen çift, Instagram üzerinden paylaştığı metinde, “İlişkimiz hakkında olumsuz söylentilerin yaygın olması dikkatimizi çekti. İlişkide ihanet olduğu ve boşanacağımızla ilgili iddialar yayılıyor” dedi.
Kraliyet çifti, “Normalde dedikodular ve spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz. Ancak ailemizi korumak için, şu anda yayılan söylentilerin tamamen asılsız olduğunu bir kez ve herkes için netleştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.
Prenses Victoria ve Prens Daniel, Haziran 2010’dan bu yana evli. Çiftin dokuz yaşında Prenses Estelle adında bir kızı ve beş yaşında Prens Oscar adında bir oğlu bulunuyor.
Prenses Victoria, , Kral Carl XVI. Gustaf'ın en büyük çocuğu olarak İsveç tahtının varisi konumunda.
Victoria, 1979 yılında, erkek kardeşi olmasına rağmen veliaht prenses ilan edildi, taht sıralamasında birinci yerini aldı. 1980 yılında Parlemento, erkek öncelikli veliaht kuralını değiştirerek, ilk çocuğun veliaht olması kuralını getirdi.
2002 yılında İsveç gazetesi, Victoria'nın antrenör sevgilisi olduğunu duyurdu. Daniel Westling haberin duyumuyla medyanın gözdesi haline geldi. Temmuz 2002'ye gelindiğinde Victoria ve Daniel'in öpüşmeleri Victoria'nın yakın arkadaşının doğum günü partisinde fotoğraflandı.
İsveç veraset yasasına göre evlenecek olan prens ya da prensesin evleneceği kişinin kraliyet soyundan olması ya da soylu olması gerekiyor. Aksi takdirde kralın izni gerekiyor. İzin olmazsa prens ya da prenses veraset hakkını kaybediyor.
Victoria ve Daniel Westling'in 2010 yazında evlenmelerine onay verildi. Düğün tarihi olarak Prenses Victoria'nın anne ve babasının evlilik yıldönümleri olan 19 Haziran 2010 seçildi.