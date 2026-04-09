Boşanıyorlar mı? Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın kararı kesinleşti
09.04.2026 13:20
Tuğba Öztürk
Geçtiğimiz ay ayrılık iddiasıyla gündem olan Pelin Karahan ile Bedri Güntay, birlikte görüntülenince barışacakları öne sürülmüştü. Ünlü çiftin son kararı belli oldu.
“Kavak Yelleri” dizisiyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan, 2014'te iş insanı Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu olan ünlü çift, geçtiğimiz ay ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.
Bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öne sürülen Pelin Karahan ve Bedri Güntay, konuyla ilgili net bir açıklama yapmasa da çocukları için hassasiyet beklediklerini ifade etmişlerdi.
HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİLER
Ayrılacakları konuşulan ünlü çift, Ramazan Bayramı'nda İstanbul Havalimanı'nda birlikte görülmüştü. Karahan ile Güntay'ın ailelerin devreye girmesiyle Bodrum'da tatile çıktıkları ve ayrılık kararlarının yeniden değerlendirecekleri iddia edilmişti.
Haklarında çıkan “barışacaklar” haberleri üzerine ne Pelin Karahan ne de Bedri Güntay, net bir açıklama yapmamıştı.
"BUNLAR HASSAS KONULAR"
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve tiyatro oyunuyla gündem olan ünlü oyuncu, ayrılık süreciyle alakalı açıklamasında “Ailevi meseleler, hassas konular siz de biliyorsunuz. Güzel götürmeye çalışıyoruz bu süreci. Bir netlik, değişiklik olursa hayatımızda haberleşeceğiz. Bedri çocuklarımın babası, biz hayat arkadaşıyız” ifadelerini kullanmıştı.
ÜNLÜ ÇİFTİN KARARI KESİNLEŞTİ
Ancak ünlü çiftin evlilikleri konusunda son kararı verdikleri ortaya çıktı. Star TV ekranlarından yayınlanan Nur Viral'le “Sen İstersen” programına katılan gazeteci Seyhan Erdağ, Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın kararlarının kesinleştiğini açıkladı ve ünlü çift için "boşanıyorlar" dedi.