Boşanma kararı sonrası gözler Bill Gates ve Melinda Gates'in emlaklarına çevrildi

Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma kararının ardından servetlerinin nasıl bölüşeceği en çok merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Hisse senedi devri iddiaları ortaya atılsa da gözler çiftin emlaklarına çevrildi. İşte en pahalı boşanmalandan birine imza atmaya hazırlanan ünlü çiftin en çok bilinen mal varlıkları ve onlar gibi tarihe geçen boşanmalardan bazıları...

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07.05.2021 - 07:04

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerinin ardından boşandıklarını açıkladı. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan milyarder çiftin boşanma sonrası mal varlıklarını nasıl bölüşeceği merak konusu oldu. Gates'in 27 yıllık evliliğine son verme kararının ardından eşi Melinda’ya 1.8 milyar dolarlık hisse devrettiği iddia edildi. Buna rağmen gözler çiftin bilinen diğer kaynaklarına çevrildi. En az hisse senetleri kadar merak edilen konulardan bir tanesi ise emlakların nasıl bölüşüleceği oldu. İşte tarihin en pahalı boşanmasına aday Gates çiftinin bilinen emlaklarından bazıları ve paylaşacakları olası mal varlıkları... Bill Gates'ten Melinda Gates'e 1.8 milyar dolar/ Haber Detay-Tıkla Oku

EMLAK Bill Gates'in dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini kapattığı ABD'deki okyanus kıyısındaki lüks malikanesine ne olacağı en çok merak edilen konulardan bir tanesi. 5 bin 800 metrekarelik malikanede bir sera, bir aile konutu ve 2 adet misafir evi yer alıyor. Bill Gates’in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi / Haber Detay-Tıkla Oku

EMLAK Mülkte aynı zamanda 10 kişilik bir jakuzi, ev sineması, cam havuz ve tenis kortu da bulunuyor.

EMLAK Çiftin Del Mar'daki 50 milyon dolarlık sahil kenarındaki 550 metrekarelik evi 6 yatak odası, 4 banyo barındırıyor. Bütün odaları okyanus manzaralı olan ev Del Mar'taki en pahalı mülk olma özelliğini de taşıyor. Chicago Tribune'un 2004'te bildirdiğine göre , daha fazla mahremiyet için Bill Gates, beş dönümlük arazi çevresinde bir tampon oluşturmak için dokuz ev de dahil olmak üzere 11 mülk için 14 milyon dolardan fazla harcadı. Ayrılık sonrası evin kimde kalacağı bilinmiyor.

EMLAK Bill Gates ayrıca Belize'de Grand Bogue Caye adlı özel bir adaya ve başlama ücretinin 300 bin dolar olduğu Big Sky, Mont 'daki yıldızlarla dolu Yellowstone Club'da bir apartman dairesine sahip.





EMLAK Bill Gate ve Melinda Gates'in ayrıca Del Mar'da sahil kenarında 50 milyon dolarlık malikanesi bulunuyor. Evlilik öncesi sözleşme olmaksızın 27 yıllık evliliklerini bitiren çiftin 550 metrekarelik evi 6 yatak odası, 4 banyo barındırıyor.

EMLAK Ünlü çiiftin ayrıca Rancho Santa Fe'de, At Binicilik merkezi bulunuyor.

EMLAK Buna ek olarak, çiftin ülke çapında 242 bin dönümlük tarım arazisi satın aldığı ve onları ABD'deki en büyük tarımsal mülk sahibi haline getirdiği biliniyor.

HİSSE SENETLERİ Bill Gates Mart 2020'de Microsoft yönetim kurulundan istifa ettiğinde , şirkette 100 milyondan fazla hisseye veya 1975'te merhum Paul Allen ile kurduğu yazılım devinin yaklaşık yüzde 1,3'üne sahipti. O zamanlar New York Times, değerini yaklaşık 16 milyar dolar olarak belirledi, ancak Wealth-X istihbarat ve veri şirketinin bir analizine atıfta bulunan CNBC'ye göre şu anda yaklaşık 26.1 milyar dolar değerinde.

SANAT ESERLERİ 1994'te Bill Gates, efsanevi sanatçı ve mucitin hayatının son on yılına dayanan Leonardo Da Vinci'nin Codex Leicester defteri için müzayedede 30.8 milyon dolar ödedi. Washington Post'a göre Bill Gates, F. Scott Fitzgerald'ın klasik romanı The Great Gatsby'nin de büyük bir hayranı ve ev kütüphanesinde son sayfadan bir cümle ile yazılmış en az dört nadide kopyası var. Bill Gates'in yaklaşık 130 milyon dolar değerindeki sanat koleksiyonu ayrıca Amerikalı ressam Andrew Wyeth ve Winslow Homer'in eserlerini içeriyor.

SPOR OTOMOBİLLER Bill Gates'in hatırı sayılır bir spor araba koleksiyonu olduğu biliniyor. Gates'in koleksiyonunda 1988 959 coupe, Carrera Cabriolet 964 ve 911 dahil olmak üzere birkaç Porsche modelle birlikte Ferrari 348 ve bir Jaguar XJ6 var. İşte Gates Çifti'nden önce tarihe geçen en pahalı boşanmalar...





Bob Johnson ve Sheila Crump Johnson 2002 - 400 milyon dolar Televizyonun ünlü simaları Bob Johnson ve Sheila Johnson 1969 ile 2002 yılları arasında evli kaldı. Birlikte Black Entertainment Television şirketini kurdu. İkili, 2000 yılında ilk Afro-Amerikan milyarderi olmalarından iki yıl sonra boşandı. Sheila Johnson, eşinden boşanırken 400 milyon dolar aldı. Sheila Johnson daha sonra, boşanma davasındaki mahkeme başkanıyla evlendi.

Mel Gibson ve Robyn Moore 2006 - 425 milyon dolar Oyuncu Mel Gibson, Robyn Moore’dan boşanırken neredeyse yarım milyar dolara yakın bir tazminat ödedi. Böylece bu boşanma Hollywood tarihinin en pahalı boşanması oldu. Ödenen meblağ, ünlü aktörün o dönemdeki mal varlığının yarısıydı.

Craig McCaw ve Wendy McCaw 1997 - 460 milyon dolar Cep telefonu endüstrisinin öncü ismi ve gazete kurucusu Wendy McCaw 1997 yılında boşandı. Boşanma tazminatı olarak dile getirilen bedel, 460 milyon dolardı.

Dmitry Rybolovlev ve Elena Rybolovlev 2014 - 604 milyon dolar Elena Rybolovleva Rus işadamından boşanmak içn mahkemeye başvurdu ve boşanma gerekçesi olarak aldatıldığını söyledi. Mahkeme, işadamının 4,5 milyar dolar ödemesine karar verdiyse de temyiz sonrası rakam 604 milyon dolara indi.

Adnan Kaşıkçı ve Soraya Kaşıkçı 1980 - 874 milyon dolar 1961 yılında Suudi Arabistanlı silah tüccarı Adnan Kaşıkçı, 20 yaşındaki İngiliz Sandra Daly ile evlendi. Sandra Daly din değiştirip Müslüman oldu ve adını Soraya olarak değiştirdi. Evlilikleri süresince 17 ev, üç uçak ve üç yata sahip olan çiftin boşanmaları esnasında ödenen 874 dolar, o dönem için rekor tazminattı.

Harold Hamm ve Sue Ann Arnall 2012 - 975 milyon dolar Petrol zengini Harold Hamm, yıllar süren boşanma davasının sonunda Sue Ann Arnall’a 974.8 milyon dolarlık tazminat ödedi.

Steve ve Elaine Wynn 2010 - 1 milyar dolar Las Vegas’ta casino kralı Steve Wynn, Elaine Wynn ile iki kez evlendi. 1963 ile 1986 yıllarından sonra 1991 ile 2010 arasında evli kalan çiftin boşanma tazminatı bir milyar dolar.

Bernie Ecclestone ve Slavica Radić 2009 - 1.2 milyar dolar İngiltere’nin en zenginlerinden olan Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, Hırvat model Slavica Radić’ten 2009 yılında boşanırken eşine 1,2 milyar dolar ödedi.

Rupert Murdoch ve Anna Torv 1999 - 1.7 milyar dolar Medya patronu Rupert Murdoch ve gazeteci Maria Torv 31 yıllık evlilikleri boyunca üç çocuk sahibi oldu. Maria Torv, boşanırken 1,7 milyar dolarlık tazmşnat aldı. Murdoch, boşanmasından 17 gün sonra Wendi Deng ile evlenirken, Torv da boşanmadan altı ay sonra William Mann ile evlendi.

Alec Wildenstein ve Jocelyn Wildenstein 1999 - 3.8 milyar dolar Fransız-Amerikalı işadamı Alec Wildenstein ile Jocelyn Wildenstein 21 yıllık evliliğin ardından boşandı. En pahalı boşanmada Jocelyn Wildenstein 2,5 milyar dolarlık tazminatı peşin alırken sonraki 13 yılda, her yıl için 100 milyon dolar alarak toplamda 3,8 milyar doların sahibi oldu.

Jeff Bezos ile eşi MacKenzie/2019 - 35 milyar dolar Dünyanın en zengini olarak gösterelin Jeff Bezos ile eşi MacKenzie 35 milyar dolar tazminat ile boşandı. Mackenzie bu bu boşanma tazminatıyla 2019'da dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu.Boşanma anlaşması öncesi Jeff Bezos'un Amazon'daki hisselerinin oranı %16,3'tü. Bezos bu oranın %75'ini elinde bulundururken, boşandığı eşi MacKenzie'ye de geri kalan %25'lik kısmı geçmiş oldu. Bu anlaşmaya göre MacKenzie Amazon'daki hisselerin %4'ünü korudu ve Washington Post gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin de tümünü Jeff Bezos'a devroldu. Boşanmanın ardından MacKenzie 35 milyar doları bulan bir tazminat aldı.Bezos’un 25 yıllık eşine ödediği bu tazminat miktarı, Bahreyn’in milli gelirine eşit. Estonya’dan Kıbrıs’a 80 ülkenin milli gelirinden ise fazla olma özelliği taşıyor.



