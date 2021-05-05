Boşanmada söz sırası Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer Gates'te

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Öte yandan Bill Gates Microsoft’u kurmasıyla ünlü olsa da çocuklarını büyütürken onlara ekran sınırlaması koymasıyla biliniyor. Jennifer'ın 14 yaşına kadar telefon sahibi olmasına da izin vermedi. Ayrıca tüm çocuklar, babalarının da mezun olduğu Seattle’ın özel Lakeside Lisesi’ne gitti.

Jennifer Gates, 2018 yılında Stanford Üniversitesi’nden biyoloji diploması alarak mezun oldu ve tıp fakültesine gitmeden önce binicilik tutkusuna odaklanmak için ailesinden bir yıl izin istedi. Şu anda Mount Sinai’nin Icahn Tıp Fakültesi’ne kayıtlı. İlk yılını uzaktan bitirdi. Tıp fakültesindeki tüm sınıflar corona virüsü nedeniyle geçici olarak çevrimiçi hale geldi. Aynı zamanda başarılı bir binici olan Jennifer Gates, 6 yaşından beri binicilik yapıyor.