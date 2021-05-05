Boşanmada söz sırası Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer Gates'te

ntv.com.tr 05.05.2021 - 06:57 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 07:07
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Melinda Gates’in 27 yıllık evliliklerini bitirma kararı almasının ardından konuşma sırası en büyük kızları Jennifer Gates’e geldi.
"YORUM YAPMAYACAĞIM"
Gates, “Halen aile üyelerim kadar kendi süreçlerimi ve duygularımı en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimi öğreniyorum ve bunu yaptığım için minnettarım. Ayrılıkla ilgili herhangi bir kişisel yorum yapmayacağım. Ama lütfen nazik sözlerinizin ve desteklerinizin benim için çok değerli olduğunu bilin” ifadesini kullandı.
Gates açıklamasını, “Hayatımızın yeni evresine yolculuk yaparken özel hayatımızı koruma isteğimize anlayış gösterdiğiniz için teşekkür ederim” diye bitirdi.
ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
Bill ve Melinda Gates çiftinin 21 yaşında Rory John Gates adında bir oğlu ve 18 yaşında Phoebe Adele Gates adında bir kızı daha bulunuyor.
TWITTER'DAN DUYURDULAR
1994 yılında evlenen Gates çifti, Twitter'dan yaptıkları bir ortak açıklamayla boşandıklarını şu ifadelerle duyurmuştu:
"İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik. Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk."
TIP OKUYOR
Öte yandan Bill Gates Microsoft’u kurmasıyla ünlü olsa da çocuklarını büyütürken onlara ekran sınırlaması koymasıyla biliniyor. Jennifer'ın 14 yaşına kadar telefon sahibi olmasına da izin vermedi. Ayrıca tüm çocuklar, babalarının da mezun olduğu Seattle’ın özel Lakeside Lisesi’ne gitti.
Jennifer Gates, 2018 yılında Stanford Üniversitesi’nden biyoloji diploması alarak mezun oldu ve tıp fakültesine gitmeden önce binicilik tutkusuna odaklanmak için ailesinden bir yıl izin istedi. Şu anda Mount Sinai’nin Icahn Tıp Fakültesi’ne kayıtlı. İlk yılını uzaktan bitirdi. Tıp fakültesindeki tüm sınıflar corona virüsü nedeniyle geçici olarak çevrimiçi hale geldi. Aynı zamanda başarılı bir binici olan Jennifer Gates, 6 yaşından beri binicilik yapıyor.
Bill Gates, 2011’de The Daily Mail’e, çocuklarının her birinin servetinin küçük bir bölümünü alacağını söylemiş, “Bu yüzden kendi yollarını bulmaları gerekiyor” demişti. Bill Gates, çocuklarının hayatlarının kendi kontrolleri altında olmasını beklediğini belirtmişti.
NİŞANLANDI
Jennifer Gates, Ocak 2020’de Gates, Mısırlı binici ve Stanford Üniversitesi öğrencisi Nayel Nassar ile nişanlandığını duyurdu. Gates nişanladığını Instagram’da şu sözlerle açıkladı:
“Hayatımızın geri kalanını birlikte öğrenerek, büyüyerek, gülerek ve severek geçirmek için sabırsızlanıyorum.”