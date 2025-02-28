Botoks orucu bozar mı? Diyanet'e göre botoks orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN BOTOKS YAPTIRILIR MI?

Oruçlu halde botoks yaptırmak mümkündür ve oruç bozulmaz. Çünkü botoks enjeksiyonu, besin maddesi içermediği için yeme-içme sayılmaz. Dini hükümlerde orucu bozan temel şey, besleyici ya da keyif verici maddelerin yenilip içilmesidir. Botoks, cilt altında geçici bir değişim sağlar ve açlığı gidermek gibi bir işlev taşımaz. Bu nedenle orucun sıhhatine zarar vermez. Fakat sağlık riski oluşturabilecek durumlar veya bilinmeyen ek müdahaleler varsa bunlara dikkat edilmelidir. Serum gibi takviyeler alındığında oruç etkilenebilir. Estetik operasyonlar çok acil değilse iftardan sonra yapmak önerilir. Bu, oruç tutan kişinin hem ibadetini rahatça sürdürmesini sağlar hem de vücut sıvı kaybını daha rahat telafi edebilir. Ayrıca din adamları, manevi atmosferin korunması için bu gibi işlemlerin ertelenmesini uygun bulur.



BOTOKS İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?

TEDAVİ AMACIYLA ORUÇLUYKEN BOTOKS YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Botoks iğnesi, içinde besin değeri bulunmayan bir enjeksiyondur. Oruç, besleyici bir şeyin mideye ulaşması veya ağız yoluyla alınmasıyla bozulur. Botoks iğnesi ise cilt üzerinden uygulanır ve herhangi bir besleyici nitelik içermez. Bu nedenle oruçluyken botoks iğnesi yaptırmak, orucu bozmuş sayılmaz. Tıbbi uygulamalar içinde değerlendirilen ağrı kesici ya da anestezi gibi iğneler de, eğer besin niteliğinde değilse orucu bozmaz. Dolayısıyla botoks, yeme-içme kapsamına girmediği için orucun geçerliliğini etkilemez. Yine de işlem sonrasında doktorun serum veya vitamin enjeksiyonu gibi ek bir müdahale yapmayacağından emin olmak gerekir. Çünkü besleyici maddeler içeren enjeksiyonlar orucu bozar. Botoksun kendisi ise oruç açısından sakınca oluşturmaz.Tedavi amacıyla oruçluyken botoks yaptırmak orucu bozmaz. Bazı sağlık durumlarında (migren, aşırı terleme, kas spazmları gibi) botoks tedavisi gerekebilir. Bu uygulamada beslenme maksadı yoktur ve enjeksiyonla vücuda giren madde gıda niteliği taşımaz. Dini kaynaklar, vücudun tedavisi için yapılan iğnelerin orucu bozmadığını belirtir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, işlem sırasında ek olarak besleyici takviyelerin uygulanmamasıdır. Besin içerikli serum veya vitamin enjeksiyonu yapılırsa oruç bozulabilir. Tedavi niyetiyle kullanılan botoks ise yeme-içme kapsamında yer almadığından oruç geçerli kalır. Tedavinin aciliyetine göre, iftar sonrası da tercih edilebilir. Ancak zorunluluk varsa gündüz uygulanması caiz görülür.