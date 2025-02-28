Botoks orucu bozar mı? Diyanet'e göre botoks orucu bozar mı?
Botoks, içeriğinde besleyici bir madde bulunmadığı için orucu bozan işlemler arasında sayılmaz. Dini kaynaklara göre oruç, yeme-içme ve cinsel ilişki gibi temel ihtiyaçlardan uzak durmayı gerektirir.
BOTOKS ORUCU BOZAR MI?
Botoks, cilt altına uygulanan bir enjeksiyon yöntemidir ve besin değeri yoktur. Bu yüzden, oruç tutan bir kişinin gün içinde botoks yaptırması orucu bozmaz. Olası risk, işlem sırasında ya da sonrasında besleyici serum veya benzeri takviyelerin kullanılmasından kaynaklanabilir. Böyle bir besleyici sıvı verilirse oruç bozulabilir. Botoks sadece bölgesel uygulanan, tedavi ya da estetik amaçlı bir enjeksiyon olduğu için yeme-içme kapsamında değerlendirilmez. Fakat gereksiz görülen estetik işlemlerin iftardan sonra yaptırılması önerilir. Bu hem manevi açıdan daha uygun görülür hem de vücudun sıvı ihtiyacı açısından rahatlık sağlar. Botoks yaptırmayı düşünmeden önce uzman görüşü almak ve işlemin zamanlamasını Ramazan’ın manevi havasını bozmayacak şekilde planlamak tavsiye edilir.
DİYANET’E GÖRE BOTOKS ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı, botoks uygulamasını orucu bozan işlemler kategorisine almaz. Çünkü orucun bozulması için gıda ya da su niteliğinde bir maddeyi vücudun doğal yollarından almak gerekir. Botoks iğnesi doğrudan dolaşım ya da sindirim sistemine besin ya da sıvı vermez. Bu nedenle Diyanet kaynaklarında, “yeme ve içme” olarak tanımlanan fiillerle ilgili bir bağlantı olmadığı sürece orucun bozulmadığı ifade edilir. Bununla birlikte, botoks sırasında beslenme amaçlı serum ya da vitamin enjeksiyonu yapılırsa oruç etkilenir. Eğer sadece botoks maddesi enjekte ediliyorsa oruç bozulmaz. Diyanet, zaruri olmayan bu tip işlemleri iftar sonrasına ertelemenin daha uygun olduğunu da belirtir. Ama sağlık zorunluluğu varsa, iğnenin içeriği gıda niteliği taşımıyorsa oruç bozulmadan işlem yapılabilir.
RAMAZAN'DA BOTOKS YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Ramazan ayında, oruçlu iken botoks yaptırmak orucu bozmaz. Çünkü botoks enjeksiyonu yeme-içme anlamına gelen bir işlem değildir ve sindirim sistemine bir besin gönderilmez. Dini ölçütlere göre, orucu bozan şeyler beslenme veya cinsel ilişkiyle ilgilidir. Botoks, tedavi ya da estetik amacıyla uygulanan bir yöntemdir ve besleyici madde içermez. Bu nedenle oruç açısından bir sakınca doğurmaz. Fakat bazı uzmanlar, işlem sonrası vücuda serum vermek gerekebileceğini hatırlatır. Besleyici nitelikte serum almak orucu bozar. Ayrıca Ramazan’ın manevi atmosferini korumak amacıyla, zaruri olmayan estetik işlemlerin iftar sonrasına ertelenmesi önerilir. Bu yaklaşım hem sağlık hem de ibadetin ruhu açısından daha uygundur. Oruç tutarken vücudu dinlendirmek ve gereksiz risk almamak önemlidir.
ORUÇLUYKEN BOTOKS YAPTIRMAK CAİZ Mİ?
Oruçlu halde botoks yaptırmak, orucu bozmadığı için dini açıdan sakıncalı görünmez. Botoks esnasında beslenme amacıyla bir madde alınmadığı sürece oruç da bozulmaz. Bu sebeple caizlik meselesi, işlemin niyetine ve amacına göre yorumlanır. Tedavi ya da sağlık sorunu nedeniyle botoks yapılacaksa caizdir. Ancak sadece güzellik amacıyla zaruri olmayan bir işlem söz konusuysa, İslam’da yaratılışı değiştirme kastıyla yapılan uygulamalar genelde onaylanmaz. Dinen tavsiye edilen, bu tür estetik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınılmasıdır. Dolayısıyla oruçlu iken yaptırılması dinen uygundur ya da değildir demek yerine, hangi amaçla yapıldığına bakılır. Zorunlu bir ihtiyaç yoksa iftardan sonra yaptırmak daha uygun bulunur. Böylece hem ibadetin manevi boyutu korunur hem de kişiye herhangi bir ek yük binmez.