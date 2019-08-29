Brad Pitt 76. Venedik Film Festivali'ne katıldı
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Brad Pitt, rol aldığı uzay filmi Ad Astra'nın 76. Venedik Film Festivali'nde bu akşam yapılacak galasına katılmak üzere Venedik'e gitti.
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1Bu yıl 76'ncısı yapılan Venedik Film Festivali'nin açılış töreni dün akşam yapıldı.
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2Festivale aralarında Brad Pitt, Sofia Richie, Barbara Palvin gibi yıldızlar katıldı.
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3Hollywood'un ünlü ismi Brad Pitt, İtalya'nın Venedik kentinde kalacağı otele tekneyle geldi.
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4Tekneden inerken gazetecilerin ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 55 yaşındaki aktör, selam verip kısa süre fotoğraflarının çekişmesine izin verdi.
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5Dinlenmek üzere oteline geçen Pitt, rol aldığı yeni filmi Ad Astra'nın bu akşamki galasına katılacak.
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7Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler ve Donald Sutherland ile birlikte rol aldığı Ad Astra’da astronot Roy McBride'ı canlandırıyor.
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Filmde, 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy, kayıp babasını bulmak ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk ediyor. Yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor. Film, 20 Eylül’de vizyona giriyor.