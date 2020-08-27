Brad Pitt Alman model Nicole Poturalski ile sevgili mi?

ntv.com.tr 27.08.2020 - 08:44 | Son Güncelleme : 27.08.2020 - 08:47
Brad Pitt, Fransa’nın Le Castellet Havaalanı’nda Alman model Nicole Poturalski ile birlikte görüldü.
56 yaşındaki Amerikalı aktörün özel jetiyle ABD’den Fransa’nın Charles de Gaulle Havaalanı’na gittiği, oradan da küçük havaalanı Le Castellet’e geçtiği belirtildi. Pitt’in, Los Angeles’tan Paris’e giderek 27 yaşındaki modeli alıp Fransa’nın güneyine gittiği öğrenildi.
Pitt’in 2011 yılında, eski eşi Angelina Jolie ile birlikte 67 milyon dolara satın aldığı, Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu’nda kaldığı düşünülüyor.
Pitt ve Poturalski ikilisi arkadaş mı yoksa sevgili mi? Bunun yanıtını henüz kamuoyuna vermediler. Ancak görgü tanıkları, sevgili oldukları tahmininde bulundu.
OK! dergisine konuşan kaynaklar, ikilinin özel jete binerken ‘aşık gençler’ gibi göründüklerini belirtti. Bir kaynak, “Öpüşüyorlardı ve Brad, kadına karşı çok ilgili görünüyordu” dedi.
Hakkında çok az bilgi olan Nicole Poturalski, bugüne kadar Elle, Cosmopolitan ve Marie Claire dergilerine kapak oldu. Hem ABD’de hem de Almanya’daki modellik ajanslarına bağlı çalışıyor.
Daily Mail’in haberine göre genç model beş dil konuşabiliyor. Facebook sayfasında, İngiliz tasarımcı Vivienne Westwood’a hayran olduğunu belirtiyor. Poturalski, modellik kariyeri boyunca New York, Paris ve Milano moda haftalarında yer aldı.
Pitt ile Jolie, 2016 yılında ayrılmış ancak resmi olarak geçen yıl boşanmıştı. Evlat edindikleri Maddox (18), Pax (16), Zahara (15) ile biyolojik çocukları Shiloh (14), Knox ve Vivienne’in (11) velayeti konusunda anlaşamamaları üzerine davaları uzamıştı.