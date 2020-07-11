Brad Pitt, Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

Dört yıl önce ayrılan ve resmen geçen yıl boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin arası düzeldi. Brad Pitt'in dün Jolie'nin Los Angeles'taki evinden motosikletiyle ayrılırken görüntülendi.
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DHA 11.07.2020 - 10:03
ABD'li ünlü aktör Brad Pitt’in (56), Angelina Jolie'nin (45) Perşembe günü Los Angeles'taki evinden motosikletiyle ayrıldığı anlar görüntülendi.
ABD'de bir dergiye konuşan bir kaynak, 2014’te evlenmeden önce 9 yıl birlikte olan ve 2016 yılında ayrılan çiftin birlikte aldıkları aile terapilerinin ardından şu an çok daha iyi bir noktada olduklarını belirtti.
Ünlü oyuncu Jolie yakın zaman önce, "Çocuklarımın iyiliği için boşandım" ifadesini kullanmıştı.
Jolie, Pitt ile ayrılığı hakkında, "Boşanmak doğru bir karardı. Çocuklarımın sağlığı üzerine odaklanmaya devam ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.
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