Brad Pitt arkadaşına kendi elleriyle ev yaptı

ntv.com.tr 14.04.2020 - 10:11 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 12:49
Brad Pitt, uzun zamandır arkadaşı olan makyaj sanatçısı Jean Black’in evinin yenilenmesine katkıda bulundu.
56 yaşındaki Amerikalı aktör, programda, yaklaşık 40 filmde birlikte çalıştıkları Black’e çok değer verdiğini söyleyerek, ilişkisini “abla kardeş ilişkisi” olarak tanımladı.
Brad Pitt, programda arkadaşı için yeni binayı tasarlamaya yardımcı oldu ve sonra orijinal binanın yıkılmasına yardımcı olmak için eline bir çekiç aldı.
Black, üç haftalığına evi terk edince Pitt, ellerini kirleterek, makyaj sanatçısının Santa Monica garajını yatak odası, mutfak ve banyolu bir misafir evine dönüştürmeye yardımcı oldu. Pitt, evin yeni görünümüyle ilgili tüm detaylarla ilgilendi.
Black, Hollywood yıldızına dönüp “Sen seviyorum Brad” derken ağladı. Bu duygusal tepki karşısında Pitt de gözyaşlarını tutamadı.