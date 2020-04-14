Brad Pitt arkadaşına kendi elleriyle ev yaptı

Brad Pitt, programda arkadaşı için yeni binayı tasarlamaya yardımcı oldu ve sonra orijinal binanın yıkılmasına yardımcı olmak için eline bir çekiç aldı.

Black, üç haftalığına evi terk edince Pitt, ellerini kirleterek, makyaj sanatçısının Santa Monica garajını yatak odası, mutfak ve banyolu bir misafir evine dönüştürmeye yardımcı oldu. Pitt, evin yeni görünümüyle ilgili tüm detaylarla ilgilendi.

Black, evinin yeni halini görünce, “Gerçekten çok şaşırdım. Çok minnettarım. Brad'in cömertliğini biliyorum, çok fazla. Ama bunu yapması için, gerçekte olabileceğini düşündüğümden daha fazla cömertmiş” diye konuştu.