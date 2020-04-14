Brad Pitt arkadaşına kendi elleriyle ev yaptı

Ev yenileme konseptli bir TV programına katılan Brad Pitt, kariyeri boyunca birlikte çalıştığı makyaj sanatıçısı olan arkadaşı Jean Black’in evini kendi elleriyle yeniledi. Arkadaşının yaşadığı sevinç karşısında Pitt de gözyaşlarını tutamadı.

ntv.com.tr 14.04.2020 - 10:11 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 12:49

Brad Pitt, uzun zamandır arkadaşı olan makyaj sanatçısı Jean Black’in evinin yenilenmesine katkıda bulundu.

Oscar’lı oyuncu, Celebrity IOU adlı programda uzun yıllardır birlikte çalıştığı Jean Black’e yeni bir ev yapılmasına yardım etti.

56 yaşındaki Amerikalı aktör, programda, yaklaşık 40 filmde birlikte çalıştıkları Black’e çok değer verdiğini söyleyerek, ilişkisini “abla kardeş ilişkisi” olarak tanımladı.

Brad Pitt, programda arkadaşı için yeni binayı tasarlamaya yardımcı oldu ve sonra orijinal binanın yıkılmasına yardımcı olmak için eline bir çekiç aldı.

Black, üç haftalığına evi terk edince Pitt, ellerini kirleterek, makyaj sanatçısının Santa Monica garajını yatak odası, mutfak ve banyolu bir misafir evine dönüştürmeye yardımcı oldu. Pitt, evin yeni görünümüyle ilgili tüm detaylarla ilgilendi.

Black, evinin yeni halini görünce, “Gerçekten çok şaşırdım. Çok minnettarım. Brad'in cömertliğini biliyorum, çok fazla. Ama bunu yapması için, gerçekte olabileceğini düşündüğümden daha fazla cömertmiş” diye konuştu.

Black, Hollywood yıldızına dönüp “Sen seviyorum Brad” derken ağladı. Bu duygusal tepki karşısında Pitt de gözyaşlarını tutamadı.

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