Brad Pitt: Ben rol kesmiyorum, role bürünüyorum

Son zamanlarda kamera karşısına sık geçmeyen Brad Pitt, en son Once Upon A Time In Hollywood ve Ad Astra filmlerinde rol aldı. Kariyeri boyunca yaptığı seçimlerin giderek daha kişisel hale geldiği gerçeğini yadsımayan Pitt, “15 yıldır kendime soruyorum, bir role başkasının katamadığı ne katabilirim?” Pitt, sorunun cevabını şöyle verdi:

“Kiisel deneyimlerimi, mizah anlayışımı, acılarımı, mahcubiyetlerimi... Christian Bale ya da Tom Hardy’yi syeyrederken, onların başardığını başaramayacağımı düşünürüm. Seyretmeye bayılıyorum ama o rollerin içine giremem. Ben de kendi alanımda böyle benzersiz olmak istiyorum.”