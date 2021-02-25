Brad Pitt çalışma günü sonrası görüntülendi

Brad Pitt, ofisinde çalıştıktan sonra evine dönerken görüntülendi. Ünlü yıldız, evine stüdyo ışığı taşıdı.

25.02.2021 - 09:49

Brad Pitt çalışma günü sonrası görüntülendi - 1
Brad Pitt, dün Beverly Hillsteki ofisinde çalıştıktan sonra evine giderken görüntülendi.
Brad Pitt çalışma günü sonrası görüntülendi - 2
57 yaşındaki Oscar'lı yıldız, elinde taşıdığı bir stüdyo ışığını otomobilinin bagajına yüklerken görüldü.
Brad Pitt çalışma günü sonrası görüntülendi - 3
Saçlaru uzayan Pitt'in saçını atkuyruğu yapması dikkat çekti.
Brad Pitt çalışma günü sonrası görüntülendi - 4
Salgın önlemi olarak maske taktığı görülen Pitt, otomobiline binmeden önce bir çalışanıyla sohbet etti.
Brad Pitt çalışma günü sonrası görüntülendi - 5
Öte yandan Pitt'in dün, Netflix yapımı The Killer'da başrol oynayacağı öğrenildi.
Brad Pitt çalışma günü sonrası görüntülendi - 6
Amerkalı aktörün, Japon romanından uyarlanacak olan Bullet Train'inde başrol oynayacaı biliniyordu. Filmin kadrosunda yıldız isimler yer alıyor.

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