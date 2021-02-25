Brad Pitt çalışma günü sonrası görüntülendi

Brad Pitt, ofisinde çalıştıktan sonra evine dönerken görüntülendi. Ünlü yıldız, evine stüdyo ışığı taşıdı. Brad Pitt, dün Beverly Hillsteki ofisinde çalıştıktan sonra evine giderken görüntülendi. 57 yaşındaki Oscar'lı yıldız, elinde taşıdığı bir stüdyo ışığını otomobilinin bagajına yüklerken görüldü. Saçlaru uzayan Pitt'in saçını atkuyruğu yapması dikkat çekti. Salgın önlemi olarak maske taktığı görülen Pitt, otomobiline binmeden önce bir çalışanıyla sohbet etti. Öte yandan Pitt'in dün, Netflix yapımı The Killer'da başrol oynayacağı öğrenildi. Amerkalı aktörün, Japon romanından uyarlanacak olan Bullet Train'inde başrol oynayacaı biliniyordu. Filmin kadrosunda yıldız isimler yer alıyor.