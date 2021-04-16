Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı

Brad Pitt, Beverly Hills'teki bir tıp merkezini tekerlekli sandalye ile terk ederken görüntülendi.

16.04.2021 - 11:32

Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı - 1
Hollywood yıldızı Brad Pitt, çarşamba ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills şehrinde bir tıp merkezinden tekerlekli sandalyeyle çıkarken görüntülendi.
Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı - 2
Page Six'e konuşan kaynaklardan biri, ünlü oyuncunun önemli bir sağlık sıkıntısının olmadığını ve yalnızca dişçiye gittiğini belirtti.

Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı - 3
Siyah bir kapüşonlu ve gri pantolon giydiği görülen Pitt'e koruması eşlik etti.


Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı - 4
Kısa süre önce Pitt'in, Harrison Ford, Halle Berry ve Reese Witherspoon'la birlikte 25 Nisan'da düzenlenecek Akademi Ödülleri törenini sunacak ekipte yer aldığı duyurulmuştu. Bu yüzden ünlü aktör muhtemelen tören öncesinde görünüşünü mükemmelleştirmek istiyor.

Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı - 5
Öte yandan Pitt halihazırda 2016'da ayrıldığı eski eşi Angelina Jolie'yle karşı karşıya olduğu hukuki süreçle de sık sık gündeme geliyor.
Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı - 6
Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı - 7
Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı - 8

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