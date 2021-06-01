Brad Pitt ile Andra Day birlikte iddiası

Angelina Jolie ile süren velayet davasını geçtiğimiz günlerde kazanan Brad Pitt'in şarkıcı ve oyuncu Andra Day ile birlikte olduğu öne sürüldü.

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01.06.2021 - 16:34

Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra adı aralarında yakın arkadaşı Aliya Shawkat'ın da bulunduğu birçok kişiyle aşk söylentilerine karışan Brad Pitt bu kez Andra Day ile anılıyor.

57 yaşındaki Pitt ile Andra Day'ın tören gecesinde kuliste flört ettiği, birbirlerine telefon numaralarını verdiği ve sonra da gizlice görüşmeye başladıkları iddia edildi.







Hürriyet'in İngiliz The Mirror gazetesinden aktardığına göre; Brad Pitt ile Andra Day, Oscar töreninin kulisinde yakınlaştı. Konuşan kaynak, Pitt ile Day'in samimiyetinin profesyonelce de olabileceğini ileri sürdü. Fakat bazı arkadaşları Pitt'in, ünlü oyuncu ile romantik anlamda ilgilendiğini belirtti.







Gerçek adı Cassandra Monique Batie olan Andra Day, oyunculuğun yanı sıra şarkıcı ve şarkı sözü yazarı olarak da tanınıyor.







Geçtiğimiz günlerde Angelina Jolie (45) ile Brad Pitt'in velayet davasında karar verilmiş, 18 yaşından küçük beş çocuğun ortak velayetini talep eden Brad Pitt, davayı kazanmıştı.