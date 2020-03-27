Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın evlilik hazırlığı

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, Hollywood'un eskiden evli olan gözde çifti Brad Pitt ve Jennifer Aniston 'ın sahne arkasındaki eğlenceli sohbeti oldu. İkilinin 2005'teki boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenmesi hayranlarını heyecanlandırdı.

Aniston'ın Pitt'e dokundugu anlar ve 56 yaşındaki aktörün onun bileğini tutması kimileri tarafından gizlenen bir ilişkinin objektiflere yansıması kimilerine göre ise yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı. Adeta Amerika işi gücü bıraktı onları yeniden evlendirmek için harekete geçti.