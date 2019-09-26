Brad Pitt ile mücevher tasarımcısı Sat Hari birlikte mi?
Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra adı Jennifer Aniston ve Charlize Theron ile aşk dedikodularına karışan hatta son zamanlarda Kardashian-Jenner Ailesi içinde tartışma yarattığı konuşulan Brad Pitt'in için yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. 55 yaşındaki oyuncunun mücevher tasarımcısı Sat Hari ile birlikte olduğu konuşuluyor.
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1Hollywood'un en yakışıklı oyuncularından ve antık gözde bekarlarından olan Brad Pitt'in mücevher tasarımcısı Sat Hari ile ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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2İddiaların nedeni ise ikilinin Los Angeles'ta birlikte samimi bir şekilde objektiflere takılması.
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İlk kez yaklaşık bir yıl önce birlikte görüntülenen ikilinin ilişkisinin yeni başladığı konuşuluyor.
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4Pitt ve Hari yakın zamanda Ad Astra için düzenlenen partiye birlikte katıldı.
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İkilinin görüntüleri aşk dedikodularının alevlenmesine neden oldu.