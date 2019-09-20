Ama iddialar bununla sınırlı kalmadı. Bir başka iddia'ın da çok eskiden beri Brad Pitt'e hayran olduğu ve onu uzaktan uzağa sevdiği, ailenin konuğu olduğu pazar günü de onun dikkatini çekebilmek için elinden geleni yaptığı yolunda.