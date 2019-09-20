Brad Pitt Kardashian/Jenner Ailesi'ni karıştırdı
Gösteri dünyasının her zaman göz önünde olan Kardashian-Jenner Ailesi ile boşandığından bu yana adı çeşitli kişilerle aşk söylentilerine karışan Brad Pitt ortalığı karıştıran bir iddianın konusu oldu.
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1Kardashian/Jenner Ailesi'ni içinde Brad Pitt tartışması çıktı. Ortada aşk, arayı yapma hatta üç kız kardeşin birbiriyle kapışması gibi ilginç iddialar var. Bütün bu iddialara neden olan kişi ise Kim Kardashian'ın eşi Kanye West.
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2Her şey Kanye West'in Brad Pitt'i, her hafta geleneksel olarak düzenlediği pazar ayinine davet etmesiyle başladı. 55 yaşındaki Pitt de bu daveti geri çevirmedi ve ayine katıldı. İşte ne olduysa orada oldu.
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3İlk iddia, Kanye West'in, aşk hayatında bir türlü aradığını bulamayan Khloe Kardashian ile Pitt'i yakınlaştırmaya çalıştığı yolunda.
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4Brad Pitt ile Angelina Jolie ayrılacaklarını açıkladıklarında Khloe Kardashian'ın, web sitesinden ünlü aktöre olan hayranlığını uzun uzun anlatmış olması bu iddiaları körüklüyor.
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5Ama iddialar bununla sınırlı kalmadı. Bir başka iddia Kendall Jenner'ın da çok eskiden beri Brad Pitt'e hayran olduğu ve onu uzaktan uzağa sevdiği, ailenin konuğu olduğu pazar günü de onun dikkatini çekebilmek için elinden geleni yaptığı yolunda.
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Moda dünyasına hızlı bir giriş yapan ve kariyer basamaklarını da neredeyse 'koşarak' tırmanan Jenner, hayranı olduğu Brad Pitt ile tanışmamak için Kanye West'in Sunday Service ayinini terk ettiğini itiraf etse de gerçeğin böyle olmadığını konuşuluyor.
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7Khloe ve Kourtney Kardashian'ın Brad Pitt için birbirlerine girdikleri bile iddia ediliyor. Son bir iddia daha var ki tüm bu öncekiler kadar heyecan uyandırmıyor. Buna göre Brad Pitt, Kanye West ve Kardashian/Jenner ailesiyle ortak yürütülecek bir proje için bir araya geldi. Bütün bu söylentilerin hangisinin doğru olduğunu ise zaman gösterecek.