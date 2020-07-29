Brad Pitt motosikletle eski eşi Angelina Jolie'nin evine gitti

Brad Pitt, çocuklarıyla zaman geçirmek üzere düzenli olarak eski eşi Angelina Jolie'nin evine gitmeye başladı. Ünlü oyuncu, ziyaret öncesi motosiklet üzerinde görüntülendi.

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ntv.com.tr 29.07.2020 - 13:54

2016'daki ayrılıklarından bu yana Brad Pitt ile Angelina Jolie ikilisi, ilişkilerinde en iyi dönemlerini yaşıyor. Boşanma davası sürecinde gerilimli bir ilişkileri olan ikili, artık çocukları için bir araya geliyor.

56 yaşındaki Pitt, Jolie'nin Los Angeles'taki evine motosikletle giderken görüntülendi.

Los Angeles'ın Los Feliz bölgesindeki 25 milyon dolarlık eve girerken Pitt'in misafir gibi değil, evin sahibi gibi görünmesi dikkat çekti.

Ünlü yıldızın, eve vardığında, kapıda güvenlik kodunu hızlıca tuşlayarak içeri girdiğ görüldü.

Bu, Pitt'in Jolie'nin evine ilk gidişi değildi. Son zamanlarda Jolie ile aralarındaki buzları erittiği öğrenilen Pitt, hem Jolie hem de çocukları ile sık sık birlikte zaman geçiriyor.

Mirror gazetesinin haberine göre, üç aylık karantina döneminde çocuklarından uzak kalan Pitt, son birkaç haftadır, Los Angeles'ta kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte düzenli olarak çocuklarına görmeye gidiyor.

Oscar'lı aktörün motosiklet sürerken kask dışında bir koruyucu malzeme kullanmaması dikkat çekti.

Jolie, sık sık çocuklarıyla birlikte dışarıda zaman geçirirken göeüntülense de Pitt, dört yıl önceki ayrılıktan bu yana çocuklarıyla hiç fotoğraflanmadı.

2016 yılında ayrılan ve resmi olarak Nisan 2019'da boşanan Jolie ve Pitt ikilisi, çocukları Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) ikizler Knox ve Vivienne'in (11) velayet sorununu çözmelerinin ardından ilişkilerini daha iyi bir yola soktu. Çocuklar için bir velayet programı belirlendi. Program, ikilinin geçmişte yaşadıkları gerilimi yaratmaktan uzak. Çocuklar hem anneleri hem de babalarıyla zaman geçiriyor.