Brad Pitt: Oscar kampanyalarından uzak duracağım

Brad Pitt, bu yıl rol aldığı filmlerle kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Quentin Tarantino’nun Once Upon a Time in Hollywood’u (Bir Zamanlar Hollywood’da) ile James Gray’in Ad Astra’sında (Yıldızlara Doğru) rol alan 55 yaşındaki aktör, Oscar kampanlarında yer almak istemiyor.