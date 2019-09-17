Brad Pitt: Oscar kampanyalarından uzak duracağım

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Pitt, “Oscar kampanlarından uzak duracağım. Hiçbir zaman bilemezsin tabii, kazanmak harika bir şey. Ama asıl hedef, filmin bir yer edinmesi, şimdi mi yoksa bir on yıl sonrasında mı konuşuluyor olmasını sağlamak. Oscar’ın peşinde koşmanın bir hikaye anlatmanın saflığına bir kötülük ve köstek olmak olduğunu düşünüyorum” dedi.