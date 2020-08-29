Brad Pitt sevgilisiyle Angelina Jolie çocuklarıyla

Brad Pitt'in Alman model Nicole Poturalski ile birlikte özel jetle Güney Fransa'ya uçmasının ardından Angelina Jolie, çocuklarıyla birlikte görüntülendi.

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29.08.2020 - 17:38

Yıldız oyuncu Angelina Jolie, altı çocuğuyla birlikte yemeğe gitti. 44 yaşındaki Jolie ve altı çocuğu önceki gün de Malibu'da ünlü bir restorana yemeğe gittiklerinde görüntülendi.







Jolie, kendi kullandığı araçla seyahat ederken çocukları korumalar eşliğinde başka bir araçla restorana ulaştı.







Jolie ve çocukları Maddox, Shiloh, Zahara, Pax Thien, Vivienne ve Knox'un araçlarından inip restorana girişleri sırasında korumalar önlem aldı.





Yıldız ve çocuklarını görüntüleyen fotoğrafçıları aileye fazla yaklaştırmamak için korumalar büyük bir özen gösterdi ve çaba harcadı.







Jolie'nin çocuklarının her birinin büyüdüğü özellikle de Shiloh, Zahara ve Pax Thien'in neredeyse annelerinin boyuna yetiştiği görüldü.







Jolie ile boşanan Pitt ise geçtiğimiz günlerde Alman model Nicole Poturalski ile birlikte özel jetle Güney Fransa'ya uçmuştu.

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