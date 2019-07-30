Brad Pitt: Taciz skandalı Hollywood’u Manson cinayetleri kadar sarstı

1 Ünlü yıldız Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio 1969’da geçen ve Charles Manson cinayetlerinin yaşandığı döneme odaklanan Once Upon a Time In Hollywood isimli yeni filmde başrolde oynuyor.

2 Filmin geçtiği 1969 yılının 8-9 Ağustos'unda Manson Ailesinin 4 üyesi, yönetmen Roman Polanski ve 8 buçuk aylık hamile oyuncu eşi Sharon Tate’in kiralık evine saldırdı.







3 Polanski saldırı sırasında Avrupa’da çalışmaktaydı ancak Tate, üç arkadaşıyla birlikte evdeydi. Manson Ailesi eve vardığında Tate ve oradan ayrılmakta olan 18 yaşındaki bir arkadaşı öldürüldü.







4 Pitt ve DiCaprio The Sunday Times’a film hakkında röportaj verdi. "Ebeveynlerimin anlatımıyla yaşanan, bu idealize edilmiş devrimin sonuydu" diyen DiCaprio şu açıklamayı yaptı: "Ebeveynlerim hala hippi. Ancak yaşanan, bu rüyanın bozulmasıydı. Quentin’in tarif ettiği gibi, bu ütopyayı bir şekilde resmediyorsunuz ancak tuvalin etrafını küf sarmış durumda. Bu da insanlığın karanlık yönünü devreye sokuyor ve ebeveynlerimin “sevgi ve barış” ideolojisini dünyanın geri kalanına nasıl yayabileceklerine dair umutlarını yok ediyor."







5 İkiliye Hollywood’da Charles Manson cinayetlerine benzer düzeyde ses getiren bir şey olup olmadığı sorulduğunda Pitt "Harvey Weinstein olayı" diyerak yanıtladı.







6 Bu karşılaştırmayı iki olayı da masumiyetin kaybı olarak gördüğü için mi yaptığı sorulduğunda Pitt şu sözleri dile getirdi: "Weinstein meselesinde daha çok, ayarlarımızın bozulduğunu düşünmüştüm. Ancak (bu sefer) iyi yönde."







7 NE OLMUŞTU?



Weinstein, Ekim 2007’de Hollywood’tan çok sayıda tanınmış kadının beyanlarının yer aldığı araştırma haberinin yayımlanmasının ardından çok sayıda cinsel istismar, taciz ve tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.





Weinstein, Ekim 2007’de Hollywood’tan çok sayıda tanınmış kadının beyanlarının yer aldığı araştırma haberinin yayımlanmasının ardından çok sayıda cinsel istismar, taciz ve tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.