Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında

ntv.com.tr 13.09.2021 - 16:28
2021 ABD Açık Tenis Turnuvası’nın dün ünlü seyircileri vardı.
Hollywood’un usta aktörleri Brad Pitt ve Bradley Cooper, Rus tenisçi Daniil Medvedev ile Sırp tenisçi Novak Djokovic’in Tek Erkekler Final Maçı mücadelesini izledi.
New York’taki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi’ndeki maçta iki ünlü aktöre Bohemian Rhapsody’nin Oscar’lı yıldızı Rami Malek ile filmin bir diğer oyuncusu Joseph Mazzello’nun eşlik ettiği görüldü.
57 yaşındaki Pitt ile 46 yaşındaki Cooper’ın uzun yıllardır yakın arkadaş oldukları biliniyor.
Brad Pitt, Angelina Jolie ile boşanma sonrası alkol alışkanlığıyla mücadele ettiği dönemde, alkolü bırakmasında arkadaşı Bradley Cooper’ın desteğinin etkili olduğunu söylemişti.
Cooper, daha önce, 29 yaşından bu yana alkol kullanmadığını açıklamıştı.
Tenis maçını izleyenler arasında bir başka Oscar’lı yıldız Leonardo DiCaprio da vardı. Ünlü aktör, maça kız arkadaşı Camila Morrone ile birlikte gelmişti.
Çift, özel süitte otururken, DiCaprio maskesini hiç çıkarmadı, Morrone ise içeceğini yudumlayarak maçı seyretti.
Ünlü yönetmen Spike Lee de tenis finalini seyredenler arasındaydı.