Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında

2021 ABD Açık Tenis Turnuvası'nın dün yapılan final maçı tam bir yıldız yağmuruna sahne oldu. Yakın arkadaşlar Brad Pitt ve Bradley Cooper'ın yanı sıra Leonardo DiCaprio, Rami Malek, Spike Lee ve Joseph Mazzello da tenis heyecanına ortak oldu.

ntv.com.tr 13.09.2021 - 16:28

Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında - 1

2021 ABD Açık Tenis Turnuvası’nın dün ünlü seyircileri vardı.

Hollywood’un usta aktörleri Brad Pitt ve Bradley Cooper, Rus tenisçi Daniil Medvedev ile Sırp tenisçi Novak Djokovic’in Tek Erkekler Final Maçı mücadelesini izledi.

Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında - 2

New York’taki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi’ndeki maçta iki ünlü aktöre Bohemian Rhapsody’nin Oscar’lı yıldızı Rami Malek ile filmin bir diğer oyuncusu Joseph Mazzello’nun eşlik ettiği görüldü.

Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında - 3

57 yaşındaki Pitt ile 46 yaşındaki Cooper’ın uzun yıllardır yakın arkadaş oldukları biliniyor.

Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında - 4

Brad Pitt, Angelina Jolie ile boşanma sonrası alkol alışkanlığıyla mücadele ettiği dönemde, alkolü bırakmasında arkadaşı Bradley Cooper’ın desteğinin etkili olduğunu söylemişti. 

Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında - 5
Pitt, Ocak 2020’de yapılan NBR (National Board of Review) Ödülleri töreninde ödülünü alırken yaptığı konuşmada, “Bu adam sayesinde artık ayığım. Her gün bir öncekinden daha iyi oluyor. Seni seviyorum ve teşekkür ediyorum” demişti.
Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında - 6

Cooper, daha önce, 29 yaşından bu yana alkol kullanmadığını açıklamıştı.

Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında - 7

Tenis maçını izleyenler arasında bir başka Oscar’lı yıldız Leonardo DiCaprio da vardı. Ünlü aktör, maça kız arkadaşı Camila Morrone ile birlikte gelmişti.

Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında - 8

Çift, özel süitte otururken, DiCaprio maskesini hiç çıkarmadı, Morrone ise içeceğini yudumlayarak maçı seyretti.

Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında - 9

Ünlü yönetmen Spike Lee de tenis finalini seyredenler arasındaydı.

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