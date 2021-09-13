Brad Pitt ve Bradley Cooper tenis maçında

New York’taki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi’ndeki maçta iki ünlü aktöre Bohemian Rhapsody ’nin Oscar’lı yıldızı Rami Malek ile filmin bir diğer oyuncusu Joseph Mazzello ’nun eşlik ettiği görüldü.

Brad Pitt, Angelina Jolie ile boşanma sonrası alkol alışkanlığıyla mücadele ettiği dönemde, alkolü bırakmasında arkadaşı Bradley Cooper’ın desteğinin etkili olduğunu söylemişti.

Pitt, Ocak 2020’de yapılan NBR (National Board of Review) Ödülleri töreninde ödülünü alırken yaptığı konuşmada, “Bu adam sayesinde artık ayığım. Her gün bir öncekinden daha iyi oluyor. Seni seviyorum ve teşekkür ediyorum” demişti.