Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra ayrı projede

Son dönemlerde ABD'de basınında sık sık barışacakları yönündeki iddialar ile gündemde yer alan Pitt ve Aniston, yıllar sonra ilk kez bir projede yer alacak.

1983 yapımı Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler (Fast Times At Ridgemont High) filminde; Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimlerin okuma yapacağı duyurulmuştu.Daha sonra kadroya Brad Pitt ve Jimmy Kimmel'ın da dahil olduğu açıklandı.

Böylelikle Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 2001 yılından sonra ilk defa bir projede yer alacak.

1998 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, 2000'de evlendikten sonra 2005 yılında yollarını ayırdı. O dönemlerde Pitt ile Aniston'un boşanmasında gerekçe olarak, Pitt'in Aniston'u aldatma iddiaları gündeme geldi. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt ile Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Dört yıl önce ayrılan Jolie ile Pitt, geçtiğimiz yıl resmi olarak boşandı.