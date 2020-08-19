Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra ayrı projede

19.08.2020 - 07:15
1983 yapımı Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler (Fast Times At Ridgemont High) filminde; Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimlerin okuma yapacağı duyurulmuştu.Daha sonra kadroya Brad Pitt ve Jimmy Kimmel'ın da dahil olduğu açıklandı.
Bu ayrılıktan sonra Pitt ve Aniston'ın 26. SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin sahne arkasındaki eğlenceli sohbeti aşk dedikodularını beraberinde getirdi.