Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra ayrı projede

Son dönemlerde barışacakları iddiaları ile magazin gündeminde yer alan eski eşler Brad Pitt ile Jennifer Aniston, yıllar sonra bir ilke imza attı. İkili, Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler (Fast Times At Ridgemont High) filminin okuma provalarında birlikte yer alacak.

19.08.2020 - 07:15

Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra ayrı projede - 1
Dünyaca ünlü isimler corona virüs salgınına karşı farkındalık yaratmak ve hastalığa karşı dikkat çekmek için çeşitli çalışmalarda yer alıyor. Bu projelerden biri de Jennifer Aniston ve Brad Pitt'i bir araya getirecek.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra ayrı projede - 2
Son dönemlerde ABD'de basınında sık sık barışacakları yönündeki iddialar ile gündemde yer alan Pitt ve Aniston, yıllar sonra ilk kez bir projede yer alacak.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra ayrı projede - 3

1983 yapımı Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler (Fast Times At Ridgemont High) filminde; Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimlerin okuma yapacağı duyurulmuştu.Daha sonra kadroya Brad Pitt ve Jimmy Kimmel'ın da dahil olduğu açıklandı.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra ayrı projede - 4
Böylelikle Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 2001 yılından sonra ilk defa bir projede yer alacak.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra ayrı projede - 5
1998 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, 2000'de evlendikten sonra 2005 yılında yollarını ayırdı. O dönemlerde Pitt ile Aniston'un boşanmasında gerekçe olarak, Pitt'in Aniston'u aldatma iddiaları gündeme geldi. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt ile Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Dört yıl önce ayrılan Jolie ile Pitt, geçtiğimiz yıl resmi olarak boşandı.
Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra ayrı projede - 6

Bu ayrılıktan sonra Pitt ve Aniston'ın 26. SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin sahne arkasındaki eğlenceli sohbeti aşk dedikodularını beraberinde getirdi. 

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