Brad Pitt ve Jennifer Aniston'un 2020 SAG Ödülleri'nde sahne arkası sohbeti

Dün gece Los Angeles’taki Shrine Auditorium’da gerçekleştirilen 2020 SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, ödül ve kırmızı halı kadar eski çift Jennifer Aniston ve Brad Pitt’in karşılaşması oldu.