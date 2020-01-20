Brad Pitt ve Jennifer Aniston'un 2020 SAG Ödülleri'nde sahne arkası sohbeti

Dün gece Los Angeles’taki Shrine Auditorium’da gerçekleştirilen 2020 SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, ödül ve kırmızı halı kadar eski çift Jennifer Aniston ve Brad Pitt’in karşılaşması oldu.
Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt, esprili bir ödül konuşması gerçekleştirdi. Filmdeki karakterini anlatırken, “Karısıyla geçinemeyen bir adam” deyince kamera eski eşi Jennifer Aniston’ı gösterdi.
Pitt, “Dürüst olalım, zor bir bölümdü. Yükselen, gömleğini çıkaran ve karısıyla geçinemeyen adam. Büyük gerginlik. Büyük” şeklindeki esprili sözlerine Aniston gülerek ve alkışlayarak karşılık verdi.
The Morning Show dizisindeki performansıyla drama dizisi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü alan Jennifer Aniston ile eski eşi Brad Pitt, ödül konuşması sonrası sahne arkasında karşılaştılar.
1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında Malibu’da gizli bir törenle evlenmişti.