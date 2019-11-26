Brad Pitt yeniden Alia Shawkat ile görüntülendi

Brad Pitt, hakkında oyuncu Alia Shawkat ile çıkan aşk dedikodularını ortadan kaldırmak için herhangi bir girişimde bulunmuyor. Aksine, verdiği fotoğraflar, iddiaları güçlendirecek cinsten.
55 yaşındaki Pitt ile 30 yaşındaki Shawkat, Kanye West’in Los Angeles’taki Hollywood Bowl’da sahnelediği Nebuchadnezzar adlı operada seyirci koltuklarında yan yana görüntülendi.
Bu, Pitt ile Shawkat’ın aynı hafta içinde birlikte katıldığı ikinci etkinlik oldu. İkili, daha önce geçen hafta Los Angeles’ta Martin Werthmann resim sergisine birlikte gitmişti.
Daily Mail gazetesine konuşan bazı kaynaklar, ikilinin ‘sadece arkadaş’ olduğunu dile getirerek, bir arkadaş grubuyla birlikte etkinliğe katıldığını belirtti.
Brad Pitt, Angelina Jolie’den 2016’da ayrılmasından bu yana kameralar karşısına birisiyle çıkmazken, adı mücevher tasarımcısı Sat Hari Khalsa ve Profesör Neri Oxman ile anılmıştı. Shawkat, daha önce Jack Antonoff ve Kristen Stewart’ın eski sevgilisi Michael Anganaro ile birliktelik yaşamıştı.
Pitt ve Shawkat ikilisi ilk olarak 21 Eylül’de A Play is a Poem adlı oyunun açılışında bir araya gelmiş, gösteri sonunda Los Angeles’taki salondan birlikte ayrılırken fotoğraflanmıştı, ancak hiç kimse fotoğraftaki kişinin Alia Shawkat olduğunu fark etmemişti.
İki oyuncu, 24 Ekim’de, Mike Birbiglia’nın tek kişilik oyunu The New One’ı izlemeye gitmiş ve oyun bitiminde sahne arkasında çekilen bu selfie’de yer almıştı.
Bugüne dek Whip It (2009), The To Do List (2013) ve The Final Girls (2015) filmleri ile televizyon dizisi Arrested Development (2003) gibi yapımlarda rol alan Shawkat, aynı zamanda resimle de ilgileniyor. Müzikte de yeteneği olan Shawkat, caz kulüplerinde şarkı söylüyor.