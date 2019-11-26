Brad Pitt yeniden Alia Shawkat ile görüntülendi

Pitt ve Shawkat ikilisi ilk olarak 21 Eylül’de A Play is a Poem adlı oyunun açılışında bir araya gelmiş, gösteri sonunda Los Angeles’taki salondan birlikte ayrılırken fotoğraflanmıştı, ancak hiç kimse fotoğraftaki kişinin Alia Shawkat olduğunu fark etmemişti.