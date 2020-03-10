Brad Pitt'in BAFTA'ya katılmama nedeni kızının ameliyatı

ntv.com.tr 10.03.2020 - 12:21 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 12:34
Once Upon a Time in Hollywood'daki beğenilen performansıyla 2020 yılına Oscar ve Altın Küre dahil pek çok ödülle giren Brad Pitt, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü kazandığı BAFTA’ya katılmamıştı. Pitt’in, 2 Şubat’ta gerçekleşen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin (BAFTA) Londra’da düzenlediği törende yer almama sebebi ortaya çıktı.
56 yaşındaki ABD’li oyuncunun ödül için İngiltere’ye gitmeme nedeninin kızının ameliyatı olduğu öğrenildi.
KALÇA OPERASYONU GEÇİRDİ
Daily Mail’in haberine göre, boşandığı eşi Angelina Jolie ile evlatlık çocukları Zahara (15) ile ilk biyolojik çocukları olan Shiloh’ın (13) ameliyatları nedeniyle Pitt, İngiltere uçuşunu iptal etti. Zahara’nın ne ameliyatı olduğu bilinmezken, Shiloh’ın kalça operasyonu geçirdiği öğrenildi.
Angelina Jolie, önceki gün, kızlarıyla birlikte Los Angeles’ta görüntülendi. Shiloh’ın koltuk değnekleri yardımıyla yürümesi dikkat çekti.
"SON İKİ AYI AMELİYATLARLA GEÇİRDİM"
44 yaşındaki Jolie, geçtiğimiz günlerde Time dergisine yazdığı bir makalede, “Son iki ayı en büyük kızım ve birkaç gün önce onu takiben onun bir küçüğünün kalça operasyonu için bıçak altına yatması nedeniyle ameliyatlarla geçirdim” ifadesini kullanmıştı. Ünlü oyuncu, acılı zamanlarda ailenin bir araya gelmesinden nasıl etkilendiğini yazmıştı. Jolie ayrıca, “Bunu yazdığımı biliyorlar çünkü onların mahremine saygı duyuyorum. Birlikte bunu tartıştık ve yazmam için beni cesaretlendirdiler” demişti. “Kızlarımın birbirlerine nasıl baktıklarını izledim” diyen Jolie, “En küçük kızım (Vivienne) ablasına hemşirelik yaptı ve yardımcı oldu” diye yazmıştı.
Öte yandan Brad Pitt’in “ailevi mesele” olarak açıklanan gerekçeyle katılmadığı BAFTA’da, ödülünü onun adına rol arkadaşı Margot Robbie (29) kabul etmişti. Robbie, Pitt’in hazırladığı konuşmayı aktararak, “Bu ödülü Harry olarak adlandırıyor çünkü onu ABD’ye götüreceği için heyecanlı” demiş ve seyircilerin kahkahalı tepkisi üzerine, “Onun sözleri, benim değil” açıklaması yapmıştı.
MADDOX İDDİASI
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Pitt'in son dakikada 18 yaşındaki en büyük oğlu Maddox ile bir araya gelmesi gerekmişti. Boşanma süresi boyunca babasında uzak durmayı tercih eden Maddox'un tavrını değiştirmesi üzerine Pitt'in ödül törenine katılmaktan vazgeçtiği iddia edilmişti.
İlişkilerine 2005 yılında başlayan Pitt ve Jolie, 2014’te evlenmiş, 2016’da da ayrıldıklarını duyurmuştu. Velayet anlaşmazlığı nedeniyle uzun süren boşanma davası Nisan 2019’da tamamlanmıştı. Pitt’in Maddox’a şiddet uyguladığı, Jolie’nin bu yüzden boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.