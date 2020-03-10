Brad Pitt'in BAFTA'ya katılmama nedeni kızının ameliyatı

"SON İKİ AYI AMELİYATLARLA GEÇİRDİM"

44 yaşındaki Jolie, geçtiğimiz günlerde Time dergisine yazdığı bir makalede, “Son iki ayı en büyük kızım ve birkaç gün önce onu takiben onun bir küçüğünün kalça operasyonu için bıçak altına yatması nedeniyle ameliyatlarla geçirdim” ifadesini kullanmıştı. Ünlü oyuncu, acılı zamanlarda ailenin bir araya gelmesinden nasıl etkilendiğini yazmıştı. Jolie ayrıca, “Bunu yazdığımı biliyorlar çünkü onların mahremine saygı duyuyorum. Birlikte bunu tartıştık ve yazmam için beni cesaretlendirdiler” demişti. “Kızlarımın birbirlerine nasıl baktıklarını izledim” diyen Jolie, “En küçük kızım (Vivienne) ablasına hemşirelik yaptı ve yardımcı oldu” diye yazmıştı.