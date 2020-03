Brad Pitt'in BAFTA'ya katılmama nedeni kızının ameliyatı

Once Upon a Time in Hollywood'daki beğenilen performansıyla 2020 yılına Oscar ve Altın Küre dahil pek çok ödülle giren Brad Pitt, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü kazandığı BAFTA’ya katılmamıştı. Pitt’in, 2 Şubat’ta gerçekleşen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin (BAFTA) Londra’da düzenlediği törende yer almama sebebi ortaya çıktı.