Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı

Poturalski ile Mary’nin ‘açık evlilik’ yaşadığı öne sürülürken, Poturalski'nin yakın bir arkadaşı, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, "Brad Pitt ile Nicole, geçen yılın ağustos ayında, Nicole’nin kocası Roland’ın restoranında tanıştı. Brad Pitt, yıllardır o mekana geliyor. Yeni filmini kutlamak için gittiğinde Roland ve Nicole’ün restoranda olduğunu biliyordu. Brad, Roland’ın eşi Nicole’le tanıştı ve Nicole ona numarasını verdi. Nicole model olarak işi gereği çok fazla seyahat ediyor ve iş için Los Angeles’tayken Brad Pitt’le bağlantı kurdu" şeklinde konuştu.