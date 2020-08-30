Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı

Oscar ödüllü aktör Brad Pitt’in yeni sevgilisi Alman model Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı. İkilinin, Alman modelin eşinin Berlin’deki restoranında tanıştığı konuşuluyor. Poturalski ve 68 yaşındaki eşinin ‘açık evlilik’ yaşadığı iddia edildi.

30.08.2020 - 10:53

Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı - 1

Brad Pitt'in, Fransa’nın Le Castellet Havaalanı’nda görüntülendiği Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığına dair haberlerin ardından, gözler, hakkında çok fazla bilgi olmayan 27 yaşındaki modelin özel hayatına çevrildi.

Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı - 2

Daily Mail'in haberine göre; Poturalski 68 yaşındaki restoran sahibi Roland Mary ile sekiz yıldır evli. Pitt’in, Poturalski ile ilk olarak Ağustos 2019’da Mary’nin restoranında karşılaştı. Pitt, film çekimleri nedeniyle bulunduğu Almanya'nın Berlin kentindeki ünlü bir restorana gidince Poturalski ile tanıştı.

Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı - 3

Poturalski ile Mary’nin ‘açık evlilik’ yaşadığı öne sürülürken, Poturalski'nin yakın bir arkadaşı, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, "Brad Pitt ile Nicole, geçen yılın ağustos ayında, Nicole’nin kocası Roland’ın restoranında tanıştı. Brad Pitt, yıllardır o mekana geliyor. Yeni filmini kutlamak için gittiğinde Roland ve Nicole’ün restoranda olduğunu biliyordu. Brad, Roland’ın eşi Nicole’le tanıştı ve Nicole ona numarasını verdi. Nicole model olarak işi gereği çok fazla seyahat ediyor ve iş için Los Angeles’tayken Brad Pitt’le bağlantı kurdu" şeklinde konuştu.

Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı - 4

Poturalski’nin hala Roland’la evli olduğunu belirten kaynak, "Roland çok felsefi bir adam. Birkaç kez evlendi ve 5 çocuğu var. Olumsuzlukla ya da kıskançlıkla ilgilenmiyor. Hala evliler fakat onların ilişkisini ‘açık evlilik’ diye niteleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı - 5

Polonya doğumlu Alman modelin geçtiğimiz günlerde 56 yaşındaki Pitt’in özel jetiyle ABD’den Fransa’nın Charles de Gaulle Havaalanı’na gittiği, oradan da küçük havaalanı Le Castellet’e geçtiği belirtilmişti. Pitt’in, Los Angeles’tan Paris’e giderek 27 yaşındaki modeli alıp Fransa’nın güneyine gittiği öğrenilmişti. 

Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı - 6
Pitt’in 2011 yılında, eski eşi Angelina Jolie ile birlikte 67 milyon dolara satın aldığı, Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu’nda kaldığı düşünülüyor.
Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı - 7

Hakkında çok az bilgi olan Nicole Poturalski, bugüne kadar Elle, Cosmopolitan ve Marie Claire dergilerine kapak oldu. Hem ABD’de hem de Almanya’daki modellik ajanslarına bağlı çalışıyor.

Beş dil konuşabilen Poturalski, modellik kariyeri boyunca New York, Paris ve Milano moda haftalarında yer aldı.

Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı - 8

Pitt ile Jolie, 2016 yılında ayrılmış ancak resmi olarak geçen yıl boşanmıştı. Evlat edindikleri Maddox (18), Pax (16), Zahara (15) ile biyolojik çocukları Shiloh (14), Knox ve Vivienne’in (11) velayeti konusunda anlaşamamaları üzerine davaları uzamıştı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER