Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye ültimatom

Hollywood'un ünlü yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki boşanma anlaşmazlığı devam ediyor. Son olarak Brad Pitt, Jolie'ye boşanma belgelerini imzalaması için ültimatom verdi.
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İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre; Brad Pitt, ayrı yaşadığı eşi Angelina Jolie'ye boşanma belgelerini imzalaması için ültimatom gönderdi.
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Pitt, belgeleri imzalamaması halinde Jolie'yi mali yaptırım uygulamakla tehdit etti.
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Amerikan basını ise Pitt'in boşanma sürecinin uzamasından bunaldığını ancak ültimatomun söz konusu olmadığını yazdı.
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44 yaşındaki Jolie Eylül 2016'da 55 yaşındaki Pitt'ten boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. İlişkileri sona eren çift mali konularda anlaşamadığı için hala boşanamadı.
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İngiliz basını yargıcın çifte 31 Aralık'a kadar süre tanıdığını yazdı. Angelına Jolie ve Brad Pitt 2005'te tanışmış ve 2014'te Fransa'da evlenmişti.