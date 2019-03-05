Bradley Cooper ile aşk yaşadığı konuşulan Lady Gaga Oscar sonrası sessizliğini bozdu

2 Jimmy Kimmel Live şovuna katılan 32. yaşındaki şarkıcı “Aşk şarkıları söylediğiniz zaman, insanların hissetmesini istediğiniz de bu. Ben bir sanatçıyım. Görünen o ki iyi bir iş çıkarmışız. Sizi inandırmışız” diyerek söylentileri yalanladı.





3 Lady Gaga sözlerine şöyle devam etti "Sosyal medya, internetin tuvaleti. Ve pop kültürü için yaptıkları berbat. Evet, insanlar aşk gördü ve ne biliyor musunuz? Görmenizi istediğimiz şey de buydu. Yani Shallow bir aşk şarkısı" dedi.





4 A Star Is Born filminin bir aşk hikayesi olduğunu hatırlatan Lady Gaga "Bunun için çok çalıştık. Tüm hafta Oscar performansı için çalıştık" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



filminin bir aşk hikayesi olduğunu hatırlatan Lady Gaga "Bunun için çok çalıştık. Tüm hafta Oscar performansı için çalıştık" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

5 "Bildiğiniz gibi Bradley sahnede hiç kontrolü bırakmıyor. Ben bunu milyonlarca kez yaptım o ise filmi yönetti. Filmin müzikal sahnelerini yönetti, filmin Shallow şarkı bölümünü yönetti. Bu nedenle nasıl olacağı konusunda bir vizyonunun olduğunu biliyordum. Sonra, ‘Ne düşünüyorsun Bradley?’ diye sordum. O da her şeyi bana açıkladı.





6 "Sahneye bir piyano konulduğunu gördünüz ve birlikte sahneye yürüdüğümüzü, hiçbir giriş yoktu, bu onun fikriydi. Seyircilerin üzerinde ışık olması fikri de onundu"



