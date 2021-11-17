Bradley Cooper ile Irina Shayk barıştı mı? (Kol kola yürüyüş)

Kızları Lea (4) doğduktan iki yıl sonra ayrılan Bradley Cooper (46) ile Irina Shayk'ın barıştığı konuşuluyor.

Haberler 17.11.2021 - 10:32

Bradley Cooper ile Irina Shayk barıştı mı? (Kol kola yürüyüş) - 1

İki yıl önce birlikteliklerine son veren ünlü aktör Bradley Cooper (46) ve Rus model Irina Shayk, geçtiğimiz hafta sonu ABD'nin New York kentinde birlikte yürürken görüldü.

Bradley Cooper ile Irina Shayk barıştı mı? (Kol kola yürüyüş) - 2

Kol kola samimi bir şekilde yürüyen çiftin, yeniden birlikte oldukları ileri sürüldü.

Bradley Cooper ile Irina Shayk barıştı mı? (Kol kola yürüyüş) - 3

4 yaşında Lea adında bir kızlar bu lunan eski sevgililer, 2015-2019 yılları arasında birliktelik yaşadı. 
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Bradley Cooper ile Irina Shayk barıştı mı? (Kol kola yürüyüş) - 4

Bu yıl, Kim Kardashian’ın ayrıldığı eşi, rap şarkıcısı Kanye West ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Irina Shayk, Bradley Cooper ile bağlarının kopmadığını, kızlarının sık sık babasında kaldığını söylemişti.

Bradley Cooper ile Irina Shayk barıştı mı? (Kol kola yürüyüş) - 5

Eski çiftin Manhattan'da yaptığı yürüyüşte Shayk’ın Bradley Cooper’ın koluna girmesi ve ikilinin çok mutlu görünmesi, biten aşkın yeniden başladığı yorumlarını da birlikte getirdi

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