Bradley Cooper ile Irina Shayk barıştı mı? (Kol kola yürüyüş)

Haberler 17.11.2021 - 10:32
İki yıl önce birlikteliklerine son veren ünlü aktör Bradley Cooper (46) ve Rus model Irina Shayk, geçtiğimiz hafta sonu ABD'nin New York kentinde birlikte yürürken görüldü.
Kol kola samimi bir şekilde yürüyen çiftin, yeniden birlikte oldukları ileri sürüldü.
4 yaşında Lea adında bir kızlar bu lunan eski sevgililer, 2015-2019 yılları arasında birliktelik yaşadı.
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Bu yıl, Kim Kardashian’ın ayrıldığı eşi, rap şarkıcısı Kanye West ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Irina Shayk, Bradley Cooper ile bağlarının kopmadığını, kızlarının sık sık babasında kaldığını söylemişti.
Eski çiftin Manhattan'da yaptığı yürüyüşte Shayk’ın Bradley Cooper’ın koluna girmesi ve ikilinin çok mutlu görünmesi, biten aşkın yeniden başladığı yorumlarını da birlikte getirdi