Bradley Cooper ile Irina Shayk’ın Oscar sonrası gerginliği
ntv.com.tr
91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) gecesinde Lady Gaga ile yakınlaşmasıyla adından söz ettiren Bradley Cooper, tören sonrası kız arkadaşı Irina Shayk ile gergin ve asık yüzlü halleriyle objektife yansıdı.
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ABD’li oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper (44) ve Rus model Irina Shayk (33), 91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) sonrası Los Angeles’ta görüntülendi.
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Otomobilleriyle küçük kızları Lea’yı almaya giden çiftin asık yüzleri objektiflere yansıdı.
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Trafikte ilerlerken birbirleriyle konuşmadıkları görülen ikilinin Oscar gerginliği taşıdığı iddia edildi.
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Irina Shayk, otomobilden inerken yüzünü çantasıyla kapattı.
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5Bradley Cooper da kızını kucağına alarak objektiflere sırtını döndü.
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Cooper’ın A Star Is Born filminde birlikte rol aldığı Lady Gaga ile Shallow şarkısına Oscar gecesinde düet yaptıkları esnada sahnedeki samimi hallerinin Irina Shayk’ı rahatsız ettiği iddia edimişti.
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Cooper ile Gaga’nın Oscar gecesi boyunca birbirleriyle yakınlaşmasının Vanity Fair’in Warner Bros Pictures’ın Oscar partisinde de sürmesinin kıskançlık krizi yarattığı, iddialar arasındaydı.
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Ancak partiye katılan bazı kaynaklar, iddiaların aksine Shayk’ın durumdan hiç etkilenmediğini de öne sürmüştü.
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Öte yandan topa giren Bradley Cooper’ın eski eşi Jennifer Esposito, Gaga ile Cooper’ın aralarındaki kimyanın tutmuş olduğuna dikkat çekti.