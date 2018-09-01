Bradley Cooper-Lady Gaga, Irina Shayk-Donatella Versace kırmızı halıda el ele
75. Venedik Film Festivali'nde düzenlenen Bir Yıldız Doğuyor'un (A Star is Born) galası renkli anlara sahne oldu. Bradley Cooper ile Lady Gaga, Irina Shayk ile de Donatella Versace kırmızı halıda el ele geldi.
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Bu yıl 75'inci kez düzenlenen Venedik Film Festivali devam ediyor. Programda yer alan en iddialı filmlerden birinin galası dün gece yapıldı. Gala gecesinin kırmızı halısında da renkli anlar yaşandı.
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Ünlü oyuncu Bradley Cooper'ın ilk yönetmenlik denemesi olan Bir Yıldız Doğuyor (A Star is Born) festival kapsamında seyirci karşısına çıktı.
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Cooper'ın önemli rollerden birini de üstlendiği filmdeki rol arkadaşı ise Lady Gaga idi.
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Venedik'e nişanlısı Irina Shayk ve kızı Lea de Seine ile birlikte giden Cooper, kırmızı halıda rol arkadaşı Lady Gaga ile boy gösterdi.
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Irina Shayk da ünlü moda tasarımcısı Donatella Versace ile el ele kırmızı halıya çıktı.