Bradley Cooper'dan Lady Gaga iddialarına yanıt: Filmden bir sahne gibi rol yaptık

Oscar törenindeki romantik sahne performansının ardından A Star Is Born filmindeki yönetmeni ve rol arkadaşı Bradley Cooper ile aşk yaşadıkları söylentilerini yalalayan Lady Gaga'nın ardından Cooper da konuştu. Cooper Oscar'daki yakınlaşmanın ve görüntülerin planlı olduğunu vurgulayarak "Filmden bir sahne gibi rol yapmaya çalıştık" dedi.

Haberler 20.11.2021 - 17:34

Bradley Cooper'dan Lady Gaga iddialarına yanıt: Filmden bir sahne gibi rol yaptık - 1

Bradley Cooper, Lady Gaga ile başrolü paylaştığı 'Bir Yıldız Doğuyor' (A Star Is Born) filmi sonrası çıkan aşk dedikoduları hakkında ilk kez konuştu.


Bradley Cooper'dan Lady Gaga iddialarına yanıt: Filmden bir sahne gibi rol yaptık - 2

Oscar töreninde yakın temasta bulunan ikiliden Cooper, "Rol kesiyorduk. Canlı yayında şarkı söylemekten korktuğum için bunu filmden bir sahne gibi rol yapmaya çalıştık" dedi.


Bradley Cooper'dan Lady Gaga iddialarına yanıt: Filmden bir sahne gibi rol yaptık - 3

Gaga ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bir aşk hikayesi yarattık. Oyuncu ve şarkıcı olarak tabii ki insanların aşık olduğumuza inanmasını istedik. Oscar ödüllerinde de o aşkı hissetmelerini istedik. O gece ekranlara o şekilde çıkmak istedik ve bunun için günlerce çalıştık. Her şeyi planlamıştık. Sanırım bayağı iyi iş çıkardık" demişti.



Bradley Cooper'dan Lady Gaga iddialarına yanıt: Filmden bir sahne gibi rol yaptık - 4

Ünlü şarkıcı Lady Gaga ve oyuncu Bradley Cooper'ın, 2019 yılındaki Oscar töreninde birlikte şarkı söylerken aşk dolu bakışmaları ve fotoğrafları uzun süre konuşulmuştu.

Bradley Cooper'dan Lady Gaga iddialarına yanıt: Filmden bir sahne gibi rol yaptık - 5

Hatta Cooper'ın, bu gelişmeler sonrası model Irina Shayk (35) ile ilişkisi bitmişti. Beraberliğin noktalanması Gaga ile birliktelik iddialarını güçlendirmişti.

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