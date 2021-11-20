Bradley Cooper'dan Lady Gaga iddialarına yanıt: Filmden bir sahne gibi rol yaptık

Haberler 20.11.2021 - 17:34
Bradley Cooper, Lady Gaga ile başrolü paylaştığı 'Bir Yıldız Doğuyor' (A Star Is Born) filmi sonrası çıkan aşk dedikoduları hakkında ilk kez konuştu.
Oscar töreninde yakın temasta bulunan ikiliden Cooper, "Rol kesiyorduk. Canlı yayında şarkı söylemekten korktuğum için bunu filmden bir sahne gibi rol yapmaya çalıştık" dedi.
Gaga ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bir aşk hikayesi yarattık. Oyuncu ve şarkıcı olarak tabii ki insanların aşık olduğumuza inanmasını istedik. Oscar ödüllerinde de o aşkı hissetmelerini istedik. O gece ekranlara o şekilde çıkmak istedik ve bunun için günlerce çalıştık. Her şeyi planlamıştık. Sanırım bayağı iyi iş çıkardık" demişti.
Ünlü şarkıcı Lady Gaga ve oyuncu Bradley Cooper'ın, 2019 yılındaki Oscar töreninde birlikte şarkı söylerken aşk dolu bakışmaları ve fotoğrafları uzun süre konuşulmuştu.
Hatta Cooper'ın, bu gelişmeler sonrası model Irina Shayk (35) ile ilişkisi bitmişti. Beraberliğin noktalanması Gaga ile birliktelik iddialarını güçlendirmişti.