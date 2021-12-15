Brezilya’da belediye başkanları boks ringinde dövüştü

Haberler 15.12.2021 - 13:20
Brezilya'da siyasi kavga boks ringinde taşındı.
Ülkenin en büyük eyaleti olan Amazonas'ta bulunan Borba bölgesinin belediye başkanı, kendisinin kararlarını eleştiren eski belediye meclisi üyesine meydan okudu.
Brezilya’da siyasi kavga boks ringinde bitti / Haber Detay - Tıkla İzle
Borba Belediye Başkanı Simao Peixoto, eski belediye meclis üyesi Erineu da Silva'ya meydan okuyarak onu ringe davet etti.
Brezilya’da siyasi kavga boks ringinde bitti / Haber Detay - Tıkla İzle
39 yaşındaki Simao Peixot, uzun bir süredir büyük öneme sahip Balneario do Lira'da bulunan turistik işletmeyi yürütme şekliyle ilgili eski belediye meclisi üyesi 45 yaşındaki Erineu Alvas 'Mirico' Da Silva'nın eleştirilerine maruz kalıyordu.
Son olarak sosyal medyada paylaştığı bir videoda Peixoto'nun politikalarını eleştirerek bu yönetim biçiminin onu yere sereceği yorumunda bulunan Da Silva, hiç beklemediği bir dönüş aldı.
Kendisine muhalefet eden ismi ringe çağıran Peixoto, karma dövüş sanatı stilindeki mücadele için reklam posterleri dahi bastırdı. Belediye başkanı, sosyal medya hesabından da dövüşü izlemeye davet etti.
Maçtan önce Facebook sayfasında "Ben bir sokak dövüşçüsü değilim, Borba'nın belediye başkanıyım. Ama Silva gerçekten benimle kavga etmek istiyorsa, kazanan da her zaman ben olacağım" mesajını paylaşan Peixoto, büyük ilgi topladı.
Seyircilerin de kabul edileceği dövüşün biletleri, 100 dolardan satışa çıktı. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği müsabaka 3 round sürdü.
Üç setin sonunda kazanan isim ise, Belediye Başkanı Peixoto oldu.
Peixoto, zaferini, morarmış gözlerinin olduğu bir fotoğrafla sosyal medyadan paylaştı.
Brezilya’da siyasi kavga boks ringinde bitti / Haber Detay - Tıkla İzle