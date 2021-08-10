Brian May'den aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'a: Üzgünüm ama delisiniz

Queen'in gitaristi Brian May, aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'ı deli olarak niteledi. "Aşının işe yaradığını gösteren çok sayıda kanıt var" diyen Clapton, "Üzgünüm ama delisiniz" dedi.

10.08.2021 - 10:56

Brian May'den aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'a: Üzgünüm ama delisiniz - 1
Queen’in gitaristi Brian May, aşı olmayan ve aşıyı zorunlu tutan mekanlarda performans sergilemeyeceğine dair sarf eden Eric Clapton hakkında konuştu.


Brian May'den aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'a: Üzgünüm ama delisiniz - 2
Brian May, "Eric Clapton’ı seviyorum, o benim kahramanım ama birçok yönden benden çok farklı görüşleri var" dedi.


Brian May'den aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'a: Üzgünüm ama delisiniz - 3
"Aşının işe yaradığını gösteren çok sayıda kanıt var" diyen May, "Genel olarak çok güvenilirler. Ve siz aşı karşıtları üzgünüm ama delisiniz" diye konuştu.


Brian May'den aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'a: Üzgünüm ama delisiniz - 4
Brian ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı pandemi sırasında aldığı kararlardan dolayı eleştirdi.


Brian May'den aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'a: Üzgünüm ama delisiniz - 5
Brian, "Her konuda çok az şey yaptı ve çok geç harekete geçti. Yüzlerce kişi, hatta binlerce insan kötü tavsiyeleri yüzünden öldü" dedi.

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