Brian May'den aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'a: Üzgünüm ama delisiniz

Queen'in gitaristi Brian May, aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'ı deli olarak niteledi. "Aşının işe yaradığını gösteren çok sayıda kanıt var" diyen Clapton, "Üzgünüm ama delisiniz" dedi.

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10.08.2021 - 10:56

Queen’in gitaristi Brian May, aşı olmayan ve aşıyı zorunlu tutan mekanlarda performans sergilemeyeceğine dair sarf eden Eric Clapton hakkında konuştu.







Brian May, "Eric Clapton’ı seviyorum, o benim kahramanım ama birçok yönden benden çok farklı görüşleri var" dedi.







"Aşının işe yaradığını gösteren çok sayıda kanıt var" diyen May, "Genel olarak çok güvenilirler. Ve siz aşı karşıtları üzgünüm ama delisiniz" diye konuştu.







Brian ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı pandemi sırasında aldığı kararlardan dolayı eleştirdi.







Brian, "Her konuda çok az şey yaptı ve çok geç harekete geçti. Yüzlerce kişi, hatta binlerce insan kötü tavsiyeleri yüzünden öldü" dedi.